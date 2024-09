Freitag erreichte die Austria Klagenfurt auf halber Strecke nach Salzburg die Meldung, dass die Partie bei RB Salzburg nicht stattfinden könne. Chefcoach Peter Pacult setzte für Samstagmorgen eine Trainingseinheit an, den Rest des Wochenendes gab er frei. Doch nach dem spielfreien Wochenende ist vor Runde 7 in der ADMIRAL Bundesliga für die Kärntner Violetten. Zum Wochenstart begann die Vorbereitung auf das Match gegen den TSV Egger Glas Hartberg (Samstag, 21. September, 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). In dem Kapitän Mahrer & Co. auf Kids-Power von den Tribünen des Wörthersee-Stadions setzen.

„Die Mannschaft freut sich auf lautstarke Unterstützung der Kids auf den Rängen"

Die Sommerferien in Österreich sind vorbei, doch die Austria versüßt allen Mädchen und Jungen bis zum Alter von 14 Jahren den Schulstart mit einer besonderen Ticketaktion: Sie erhalten freien Eintritt für das Duell mit den Oststeirern, deren Heimspiel gegen die WSG Tirol ebenfalls ins Wasser gefallen war. So wurde auch das Debüt von Interimstrainer Markus Karner vertagt, der bis auf Weiteres den zum LASK abgewanderten Markus Schopp ersetzt.

Im Rahmen der Ticketaktion wurden in der Vorwoche rund 50 Schulen in Klagenfurt und der näheren Umgebung von der Austria angeschrieben. Anmeldungen erfolgen völlig unkompliziert unter der Mail-Adresse Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! . Es müssen hier lediglich der Name der Schule, der Klassen und jeweils die Anzahl der Personen angegeben werden.

„Wir sind total happy über die positive Resonanz, schon zu diesen Zeitpunkt sind mehr als 350 Anmeldungen bei uns eingegangen. Da wird im Verlauf der Woche sicher noch einiges hinzukommen. Die Mannschaft freut sich auf jeden Fall schon auf die lautstarke Unterstützung der Kids auf den Rängen und wird alles reinlegen, um den nächsten Heimsieg einzufahren“, sagt Ticket-Manger Christian Reichenhauser.

Anmeldeschluss ist Freitag, 20. September, 12 Uhr

Anmeldeschluss ist Freitag, 20. September, 12 Uhr. Pro Klasse können Karten für 25 Kinder und fünf Erwachsene bestellt werden. Die Tickets werden dann auf Wunsch per Mail verschickt oder können auch in der Geschäftsstelle abgeholt werden. In Kooperation mit Austria-Partner JUWAN stehen bei Bedarf auch Busreisen nach Waidmannsdorf und wieder zurück zur Verfügung.

Angebote zum Aktionspreis können telefonisch unter 04227-30250 oder per Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! angefragt und gebucht werden.

Fotocredit: SK Austria Klagenfurt