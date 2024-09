Am vergangenen Wochenende hatte der TSV Egger Glas Hartberg witterungsbedingt spielfrei in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25, wurde das Heimspiel gegen die WSG Tirol wegen der starken Regenfälle abgesagt. Nach der Spielverlegung in Runde 4 mit der Partie beim FC Red Bull Salzburg sind die Oststeirer damit bereits zwei Spiele im Rückstand. Weiter Warten gilt auch beim Nachfolger für den zum LASK gewechselten Ex-Cheftrainer Markus Schopp. Nachdem bereits bis zum vergangenen Montag dem Vernehmen nach 72 Bewerbungen beim Tabellenletzten eingegangen waren, gibt es nun laut Sky einen Favoriten.

Vom 6. März 2023 bis heuer im Juni war Manfred Schmid Cheftrainer beim RZ Pellets WAC, ist seither vereinslos.

Schmid zuvor Cheftrainer bei Austria Wien und WAC

Laut dem Pay-TV-Sender gilt Manfred Schmid derzeit als aussichtsreichster Kandidat für den Posten des Cheftrainers bei den Oststeirern. Doch auch weitere Namen werden im Umfeld des Vereins gehandelt.

Der ehemalige Trainer des Wolfsberger AC ist nach seinem Abschied zum Saisonende auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Mit 107 Spielen Erfahrung als Cheftrainer in der ADMIRAL Bundesliga bringt der 53-jährige Wiener die nötige Expertise mit, um den TSV Hartberg zu führen. Zuvor sammelte Schmid außerdem wertvolle Erfahrungen als Co-Trainer in der Deutschen Bundesliga an der Seite von Peter Stöger, unter anderem bei Borussia Dortmund und dem 1. FC Köln.

Auch zwei Zweitliga-Trainer im Fokus

Trotz der Favoritenrolle von Manfred Schmid schaut sich der TSV Hartberg laut Sky auch nach weiteren Optionen um. Im Fokus steht dabei unter anderem Jürgen Säumel, aktuell Trainer beim ADMIRAL 2. Ligisten SK Sturm Graz II. Der 40-jährige Friesacher war bereits von 2018 bis 2021 als Co-Trainer in Hartberg tätig. Außerdem soll Mitja Mörec, derzeit Trainer des Floridsdorfer AC, ebenfalls ein Kandidat für den Trainerposten bei den Oststeirern sein.

Es bleibt abzuwarten, für welchen Weg sich der TSV Hartberg entscheidet, doch die Bekanntgabe des Schopp-Nachfolgers dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen. Derzeit fungiert der 46-jährige Markus Karner als Interims-Trainer. Am kommenden Samstag gastieren die Blau-Weißen bei Austria Klagenfurt im Wörthersee Stadion (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

🗣️: "Die letzten beiden Wochen waren eine Mischung aus Leidenschaft, Spaß und unglaublichem Feuer im Training. Jeder spürt, dass etwas Neues entsteht. Diese Energie wollen wir ins Wochenende mitnehmen. “ so unsere #1 Raphael Sallinger 💙#htbwsg #admiralbl #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/nj5burOTNg — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) September 14, 2024

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL