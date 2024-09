Er ist gebürtiger Grazer, absolvierte bisher ein A-Länderspiel für das ÖFB-Team und 37 Pflichtpartien für den FC Red Bull Salzburg: Innenverteidiger Samson Baidoo. Gemeinsam mit dem Polen Kamil Piatkowski bildet der 22-jährige Österreicher in dieser Saison das zentrale Abwehrduo und gehörte bislang in allen neun Pflichtspielen der Roten Bullen in 2024/25 der Startelf an. Das 1,90 Meter große Abwehrtalent hat längst Interesse in der Premier League geweckt. Bei Pep Guardiola und Manchester City, doch auch anderen Klubs auf der Insel...

Traditionsklub-Trio aus Premier League an Samson Baidoo interessiert

Seit geraumer Zeit hat der amtierende Meister Manchester City besonderes Interesse am Abwehrtalent des FC Red Bull Salzburg. Die „Citizens“ sollen Samson Baidoo in den letzten anderthalb Jahren intensiv beobachtet haben. Auch andere Premier-League-Klubs wie Tottenham Hotspur und Newcastle United scheinen den jungen ÖFB-Nationalspieler auf dem Radar zu haben.

Besonders im Hinblick auf das bevorstehende Champions-League-Spiel der Salzburger auswärts beim tschechischen Doublegewinner AC Sparta Prag wird am Mittwochabend um 18:45 Uhr (Ligaportal-LIVETICKER) erwartet, dass die britischen Scouts erneut besonders genau auf Samson Baidoo achten werden.

Der 20-Jährige (geb.: 31.03.2004 in Graz) mit ghanaischen Vorfahren kam über die GAK 1902- und FC Liefering-Jugend sowie die AKA Salzburg im Sommer 2021 zum FC Liefering und schaffte über den Kooperationspartner des FC Red Bull Salzburg ein Jahr später den Sprung in den Bundesliga-Kader.

Beim Vizemeister hat Baidoo, der vom Linzer Spielerberater Max Hagmayr betreut wird, noch Vertrag bis Juni 2027, sein derzeitiger Marktwert beläuft sich bei 8 Mio. Euro.

Siehe auch:

Champions League! FC Salzburg-Coach Lijnders über Gegner Sparta Prag: „Körperlich stark"

Bundesliga: Termindruck nach Spielabsagen - FC Red Bull Salzburg besonders betroffen!

Vertragsverlängerung bei Vizemeister FC Red Bull Salzburg

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Getty