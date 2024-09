Der Senat 1 der Österreichischen Fußball-Bundesliga fasste in seiner heutigen Sitzung folgenden Beschluss:

Kassierte im 166. Pflichtspiel seiner noch jungen Profi-Karriere erstmals einen Ausschluss, einen völlig unnötigen obendrein: Paul Mensah.

Blau-Weiße ohne Mensah ins Ländle

Paul Mensah vom FC Blau-Weiß Linz erhält wegen rohem Spiel im Stadtderby gegen den LASK (1:0) zwei Spiele Sperre, davon ein Spiel bedingt.

Der 24-jährige Offensivakteur aus Ghana war am Samstagabend in der 67. Spielminute im Hofmann Personal Stadion für Simon Seidl eingewechselt worden, um in der zweiten Minute der Nachspielzeit den ebenfalls eingewechselten Armin Haider vom LASK im Mittelfeld an der Seitenlinie brutal auf den Fuß zu steigen. Ein völlig unnötiges Foulspiel bei zunächst eigenem Ballbesitz von Mensah.

Der nunmehr im bevorstehenden Auswärtsspiel der Scheiblehner-Schützlinge beim SCR Altach (Samstag, 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) den Oberösterreichern nicht zur Verfügung steht und im darauffolgenden Heimspiel gegen den amtierenend Double-Gewinner SK Puntigamer Sturm Graz wieder mitwirken könnte.