Die Österreichische Fußball-Bundesliga hat am Montag die Nachtragstermine für die am vergangenen Wochenende abgesagten Spiele bekannt gegeben. Aufgrund der massiven Regenmengen konnten gleich drei Partien der 6. Runde nicht stattfinden. So musste am Samstag Red Bull Salzburg gegen Austria Klagenfurt abgesagt werden. Zudem konnten am Sonntag die Partien TSV Hartberg gegen WSG Tirol und Austria Wien gegen Sturm Graz nicht stattfinden.

Folgende Ersatztermine wurden von der Bundesliga am Montag bekannt gegeben

Mi., 25.09.2024, 18:30 Uhr: FK Austria Wien – SK Puntigamer Sturm Graz

Do., 26.09.2024, 18:30 Uhr: TSV Egger Glas Hartberg – WSG Tirol

Sa., 14.12.2024, 17:00 Uhr: FC Red Bull Salzburg – SK Austria Klagenfurt

Salzburg beendet Herbstrunde eine Woche später

Die letzte Herbstrunde in der ADMIRAL Bundesliga vor der Winterpause findet am 7./8. Dezember statt. Nachdem Red Bull Salzburg mit bereits zwei Nachtragsspielen ohnehin bereits unter Zeitdruck gestanden war, muss nun also ein "extra Wochenende" eingeschoben werden. Somit findet die letzte Partie in der Herbstsaison eine Woche später als geplant statt.

Davor haben die Bullen ein sehr intensives Programm zu absolvieren: Am Samstag, den 7. Dezember, wartet das Bundesliga-Heimspiel gegen den SK Rapid, ehe es nur drei Tage später in der Champions League in Wals-Siezenheim gegen das Starensemble Paris Saint-Germain geht.

Foto: Harald Dostal