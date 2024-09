Bevor es am kommenden Mittwochabend in der Königsklasse für die Profis des FC Red Bull Salzburg zur Sache geht, startet tagsüber schon Europas wichtigster U19-Wettbewerb. Einmal mehr mittendrin: die Jungbullen! Um 13 Uhr treffen diese zum internationalen Auftakt im FK Loko Praha-Stadion auf die Alterskollegen des AC Sparta Prag und wollen dabei in die Fußstapfen von Karim Konate, Dominik Szoboszlai, Xaver Schlager & Co. treten, die einst allesamt selbst für die Salzburger Farben in der UEFA Youth League kickten.

Neuer UYL-Modus orientiert sich an der Königsklasse

Nicht nur bei den „Großen“, sondern auch am Modus der UEFA Youth League gibt es ab dieser Saison einige Änderungen. Im Falle des FC Salzburg, der wieder den UCL-Weg beschreitet, werden die ersten sechs Paarungen der UEFA Champions League nachgespielt. Im Anschluss geht es für die Top 22 der Gesamttabelle sowie für zehn weitere Teams vom Meisterweg im Sechzehntelfinale weiter.

Der erste Ligaphasen-Gegner, der AC Sparta Prag, schaffte zuletzt über den nationalen Jugendligatitel regelmäßig den Sprung in die UEFA Youth League, wo man im Meisterweg allerdings relativ glücklos blieb. In der Vorsaison gab es ein Zweitrunden-Aus im Elfmeterschießen gegen Zilina, 2021/22 schieden die Tschechen in Runde eins direkt gegen MTK Budapest aus. Der Hauptstadtklub wusste in der Vergangenheit allerdings stets vielversprechende Talente hervorzubringen, weshalb mit den jungen „Spartanern“ immer gerechnet werden muss.

Für die jungen Salzburger geht’s derweil darum, die guten UYL-Leistungen der letzten Jahre fortzusetzen. Die früheren Gruppenphasen wussten die Jungbullen immer zu überstehen, und auch in dieser Saison wollen sie, unter der Leitung von Cheftrainer Daniel Beichler, mit einem starken Herbstdurchgang das Ticket für die K.-o.-Phase lösen.

Statement

Daniel Beichler: „Wir freuen uns riesig, in diesem Bewerb loslegen zu dürfen. Ich konnte als Co-Trainer schon zwei Mal dabei sein, und das ist definitiv eine coole Erfahrung für alle Beteiligten. Es ist ein gutes Nachwuchs-Messen mit internationalen Top-Teams. Sparta Prag hat viele talentierte Spieler mit der notwendigen Robustheit. Das wird direkt ein echter Gradmesser für uns. Generell werden wir gegen alle sechs Gegner richtig gefordert sein. Unser Anspruch ist es jedoch schon, mit unserer Art von Fußball zu überzeugen und ein gutes Spiel abzuliefern – damit wollen wir am Mittwoch starten!“

Die UYL-Ligaphase des FC Salzburg im Überblick

1. Spieltag | AC Sparta Prag vs. FC Salzburg

Mittwoch, 18.09.2024 um 13:00 Uhr, FK Loko Praha-Stadion

2. Spieltag | FC Salzburg vs. Stade Brest

Dienstag, 01.10.2024 um 14:00 Uhr, Akademie Salzburg

3. Spieltag | FC Salzburg vs. GNK Dinamo Zagreb

Mittwoch, 23.10.2024 um 15:30 Uhr, Akademie Salzburg

4. Spieltag | Feyenoord Rotterdam vs. FC Salzburg

Mittwoch, 06.11.2024 um 14:00 Uhr, Sportcomplex Varkenoord

5. Spieltag | Bayer 04 Leverkusen vs. FC Salzburg

Dienstag, 26.11.2024 um 14:00 Uhr, Ulrich-Haberland-Stadion

6. Spieltag | FC Salzburg vs. Paris Saint-Germain

Dienstag, 10.12.2024 um 15:30 Uhr, Akademie Salzburg

