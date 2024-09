Trotz der massiven Regenfälle in den letzten Tagen konnte am Samstagabend das Linzer Derby zwischen dem FC Blau-Weiß Linz und dem LASK über die Bühne gehen. Der vermeintliche Underdog, das Team von Gerald Scheiblehner, behielt damit durch das Goldtor von Ronvialdo beim 1:0-Heimsieg die Oberhand (siehe SPIELBERICHT). Was sich dabei hinter den Kulissen zutrug, verschlägt einem die Sprache: LASK-"Fans" sollen den kompletten Sanitärbereich im neuen Hofmann-Personal-Stadion demoliert und damit für einen gewaltigen Sachschaden gesorgt haben - siehe BILDER nachfolgend.

Fußballfans bekunden online ihren Unmut

"Also, das hat nichts mehr mit Sport zu tun. Leider ist das ja schon normal in allen Stadions! Darum interessiert mich so was gar nicht mehr."

"Das muss echt nicht sein. Man muss sich nicht auf dieses Niveau herablassen!"

"Echt traurig. Das hat mit Fußball oder Fans nichts mehr zu tun! "

Nachfolgend Eindrücke vom Ausmaß der Zerstörung

Fotocredit: Screenshot Facebook