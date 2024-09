Wie ADMIRAL Bundesligist FK Austria Wien in seiner heutigen Klubaussendung vermeldet, haben sich auch die Wiener Violetten im Zuge des Regen-Chaos der letzten Tage zu einer besonderen Maßnahme der Solidarität entschieden. Siehe nachfolgend...

"Feuerwehren und Rettungsdienste packen seit Tagen an, arbeiten unermüdlich"

Die Wiener Austria in ihrer Mitteilung: "Das Hochwasser hat in den letzten Tagen große Teile Österreichs beschäftigt. Abgesagte Spiele waren mehr als nebensächlich, viele Personen haben ihr Hab und Gut in den Wassermassen verloren. Feuerwehren und Rettungsdienste packen seit Tagen an, arbeiten unermüdlich und sorgen für Hilfe, wo sie am dringendsten gebraucht wird.

Als kleines Dankeschön laden wir alle Helferinnen und Helfer dieser Organisationen am Samstag, den 5. Oktober zu unserem Heimspiel gegen den GAK ein."

Es ist das nächste Heimspiel für das Team von Cheftrainer Stephan Helm, nachdem die Veilchen zuvor ein Auswärts-Doppel beim SK Rapid und FC Red Bull Salzburg haben. Die Partie in der Generali Arena gegen den GAK 1902 gibt es auch im Ligaportal-LIVETICKER.

Fotocredit: FAK by Daniel Shaked