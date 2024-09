Der Fußball geriet in den vergangenen Tagen zur Nebensache: Unzählige Mitglieder der Feuerwehren waren alleine in Oberösterreich im Dauereinsatz, um die Lage aufgrund des Hochwassers zu entschärfen und in Not geratenen Menschen zu helfen. Wie der LASK soeben in seiner Klubaussendung mitteilt, möchten sich die Linzer Athletiker bei allen Hilfsorganisationen und Hilfskräften für deren herausragende Arbeit recht herzlich bedanken.

Einladung an 200 HelferInnen der OÖ-Feuerwehren

Als kleines Zeichen der Anerkennung lädt der Verein 200 Helferinnen und Helfer der oberösterreichischen Feuerwehren zu einem Besuch des Bundesligaspiels am kommenden Samstag (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) gegen den GAK 1902 - beide Vereine in Runde 6 ja nicht von witterungsbedingten Spielausfällen betroffen - in die Raiffeisen Arena ein. Auch beim darauffolgenden Auswärtsspiel der Grazer Athletiker in Wien-Favoriten werden von Gastgeber Austria Wien Feuerwehren und Hilfskräfte eingeladen - siehe HIER.

Die Tickets für das LASK-Spiel am kommenden Samstag werden dem Oberösterreichischen Landesfeuerwehrverband zur Verfügung gestellt, welcher diese an jene lokalen Feuerwehren, die in den vergangenen Tagen besonders gefordert waren, verteilen wird. Damit möchte sich der Conference League-Starter gegenüber den vielen Freiwilligen, welche für die Gesellschaft von unschätzbarem Wert sind, ein klein wenig erkenntlich zeigen.

Fotocredit: Harry Dostal/www.sport-bilder.at