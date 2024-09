Toiletten-Turbulenzen in Oberösterreichs Landeshauptstadt - Linzer Derby und die "Nachspülung". Gestern berichteten wir - siehe Beitrag - von gewaltiger Sachbeschädigung durch LASK-"Fans" nach der 0:1-Derbyniederlage der Eurofighter in der 6. Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 am vergangenen Samstagabend gegen Gastgeber FC Blau-Weiß Linz im Toilettenbereich des Hofmann-Personal-Stadions. Heute Nachmittag meldeten sich die Linzer Athletiker bei Ligaportal und verlangten folgende Gegendarstellung:

Dieses Foto des LASK soll beweisen, dass es keinen Vandalismus gab - weit gefehlt!

LASK weist kursierende Gerüchte zurück

"Der LASK weist die kursierenden Gerüchte, wonach beim Derby gegen den FC Blau-Weiß Linz die Sanitäranlagen im Gästesektor zerstört worden seien, ausdrücklich zurück. Die in den Umlauf gebrachten Fotos stammen definitiv nicht vom Spiel am Samstag. Dies wird von entsprechendem Bildmaterial, das die zuständige Security unmittelbar nach dem Verlassen des Gästesektors unserer Fans aufgenommen hat, eindeutig belegt."

Lokalaugenschein bestätigt Sachschaden!

Wie ein Lokalaugenschein beim FC Blau-Weiß Linz am heutigen Dienstag zeigte, gibt es beim Gästesektor zwei Toiletten. Eine im oberen - oben das übermittelte Foto vom LASK - und eine im unteren Bereich (Fotos siehe im Artikel von gestern). Letztere ist sehr wohl demoliert worden und bestätigt den Inhalt samt Foto in unserem gestrigen Beitrag:

Beschämend: LASK-"Fans" demolierten Toiletten im Stadion des FC Blau-Weiß Linz - mit Fotos!

Fotocredit: WhatsApp-Foto LASK