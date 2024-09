Sie haben - gelinde ausgedrückt - nicht gerade den besten Ruf und doch ist der Fußball-Sport ohne sie undenkbar: Schiedsrichter. Auch in Österreich sorgte so manche Entscheidung in den ersten Runden der neuen ADMIRAL Bundesliga-Saison für Diskussionen und Debatten. Der FIFA-Unparteiische Ing. Sebastian Gishamer stand dabei beim Sky Sport Austria-Podcast "DAB | Der Audiobeweis" wie auch Experte Alfred Tatar Rede und Antwort.

"...waren einige Situationen, die man hätte lösen können"

FIFA-Referee Sebastian Gishamer...

…über Fehlentscheidungen seit Saisonstart: „Es war eine Vielzahl an Situationen, die schon auch schwierig zu beurteilen waren. Es waren einige Situationen, wo man im Nachgang sagen kann, dass man sie auch lösen hätte können, beziehungsweise müssen. Wir hinterfragen natürlich auch, warum der Saisonstart etwas holprig und nicht fehlerfrei war. Über die letzten Saisonen gesehen hat es solche Situationen immer wieder gegeben, bei denen Schiedsrichterleistungen in gewissen Phasen der Liga einfach nicht konstant auf hohem Level waren. Es beschäftigt uns natürlich.

Wir arbeiten es sehr kritisch ab. Wir hatten letzte Woche auch einen Videoanruf mit allen Beteiligten, um die Situation zu analysieren und kritisch zu hinterfragen. Jeder Schiedsrichter ist daran angehalten, sich auf seine eigenen Leistungen zu konzentrieren, sich zu sammeln und den Fokus zu finden. Dass es Situationen gibt, über die diskutiert wird, wie beispielsweise beim Spiel WAC gegen Rapid, wird immer so sein. Das hat es vor 30 Jahren schon gegeben und das wird es in 30 Jahren noch geben. Es waren aber schon viele Entscheidungen dabei, die man besser hätte lösen können.“

…über den VAR als Fallschirm oder Druck für den Schiedsrichter: „Es geht nicht um uns, sondern um den Fußball und die richtige Entscheidung. Dass selbst da dann noch Fehler passieren können, sollte sich in der Zwischenzeit auch schon in Österreich herumgesprochen haben. Am Ende des Tages steht auch nur ein einzelner Mensch dahinter, der eine Entscheidung treffen muss.“

"Auch als Schiedsrichter können wir uns in Europa zeigen"

…über österreichische Schiedsrichter in den UEFA/FIFA-Bewerben: "Ich glaube, dass wir uns nicht zu verstecken brauchen. [...] Österreich hat so ein bisschen die Mentalität, dass die anderen eh alle besser sind. Wenn man das Nationalteam ansieht, können wir uns durchaus zeigen in Europa. Auch als Schiedsrichter können wir uns in Europa zeigen.

Letztlich ist es dort so, dass die UEFA die Schiedsrichter besetzt. Wir müssen die Spiele, die wir bekommen, leiten. [...] Es stehen jetzt die ersten Gruppenspiele an, bei denen wir, wovon ich ausgehe, im Einsatz sind. Wir werden sehen, wohin die Reise geht. Es wird seit langem gefordert, dass Österreich wieder einen Schiedsrichter in der Champions League braucht. Wenn das so einfach wäre, dann würden es wahrscheinlich andere Nationen wie Lettland oder San Marino auch machen. Wir arbeiten daran und sind, denke ich, auf einem guten Weg."

Nicht nur als ehemaliger Fußballtrainer für viele eine "lebende Legende", sondern auch als Experte im Sky-Fußballstudio: Alfred Tatar.

"...Schiedsrichter extrem gefordert, auch psychisch"

Alfred Tatar (Sky-Experte) über die Schiedsrichter in Österreich: „Schiedsrichter in Österreich werden ja von allen Teams auch bewertet. Dann sagt vielleicht die eine Mannschaft, dass schon wieder Gishamer pfeift. Es ist ein wesentlicher Unterschied zum internationalen Geschäft. Innerhalb des Ligaalltags sind die Schiedsrichter extrem gefordert, auch psychisch. Sie müssen in Spiele reingehen ohne diesen Rucksack, den vielleicht der Verein mitträgt, den er wieder zu pfeifen hat. Der Schiedsrichter ist mittlerweile in einer Lage, von allen Seiten extrem beobachtet und bewertet zu werden. Er ist das schwächste Glied."

