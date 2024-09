Die Nachricht vom Tod ihres Präsidenten Herbert Matschek - wir berichteten - erschütterte nicht nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Austria Klagenfurt. Auf den offiziellen Kanälen der Violetten kondolierten auch Protagonisten aus Sport und Politik sowie mehrere Klubs aus der ADMIRAL Bundesliga, allen voran der Kärntner Lokalrivale Wolfsberger AC.

Herbert Matschek (r.) hier vor Monaten mit ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer.

Trauerfeier am Samstag, den 28. September

Am Dienstag war Herbert Matschek, der sein Ehrenamt im November 2020 antreten hatte, im Alter von 56 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit zu Hause im Beisein seiner Liebsten friedlich eingeschlafen. Am 28. September ab 9 Uhr besteht die Möglichkeit, sich in der Zeremonienhalle Klagenfurt-Annabichl von ihm zu verabschieden. Die Trauerfeier beginnt um 13 Uhr.

Ehefrau Gertrud und Sohn Pauli, die sich sehr über die große Anteilnahme freuten, bitten anstelle von Blumen und Kränzen um eine kleine Spende an den Nachwuchs der Austria (IBAN: AT41 2011 1841 2357 3600, Kennwort: Herbert). Sie teilten mit, dass die Urnenbeisetzung zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis stattfinden werde.

„Danke für dein vorbildliches Leben"

„Danke für dein vorbildliches Leben, für deinen großen Einsatz und dein Herz für den Fußball, für deine Austria und für unzählige junge Menschen. Ich werde dich immer in dankbarer und lieber Erinnerung behalten. Ruhe in Frieden, lieber Herbert“, schrieb der frühere KFV- und aktuelle ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer auf der Facebook-Seite des Klubs.

„Unfassbar, meine tiefste Anteilnahme und herzliches Beileid! Wir kannten uns jahrzehntelang und haben in einigen Bereichen zusammengearbeitet! Ich bin sehr betroffen! Meine Gedanken sind jetzt bei der Familie! Ganz viel Kraft in dieser schweren Zeit!“, bekundete Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider sein Beileid.

„Ich habe Herbert Matschek als großartigen Menschen kennengelernt, der mit seiner besonnenen und ruhigen Art eine tolle Arbeit geleistet hat. Ein großer Verlust für die Kärntner Sportfamilie. Mein aufrichtiges Beileid an seine Familie und Freunde“, formulierte Landessportdirektor Arno Arthofer seine Anteilname.

Mit einem Posting auf den Social-Media-Kanälen drückten auch die Verantwortlichen des Wolfsberger AC ihr Mitleid aus: „Fußball verbindet. Heute trauern wir mit dem SK Austria Klagenfurt. Der plötzliche Verlust eures Präsidenten hat uns tief berührt. In diesen schweren Momenten ist unsere Rivalität zweitrangig – wir stehen in Gedanken fest an eurer Seite. Möge Präsident Herbert Matschek in Frieden ruhen.“

Fotocredit: SK Austria Klagenfurt/Kuess