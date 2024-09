Mehr als 23 Jahre liegt die bislang letzte Bundesliga-Begegnung zwischen dem LASK und dem GAK 1902 zurück. Am Samstag (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) kommt es in der Raiffeisen Arena in Runde 7 zum Comeback-Duell mit den Steirern in der höchsten Spielklasse. Linzer gegen Grazer Athletiker. Beide in dieser Saison noch nicht gerade siegverwöhnt. Während der Aufsteiger generell noch auf den ersten Dreier wartet, haben die Eurofighter vom LASK gerade mal einen aus Runde eins, in Hartberg, vorzuweisen und kassierten seither fünf Niederlagen in Folge, davon in allen drei Heimspielen und zuletzt empfindlich im Derby.

Kaum zu glauben, doch der letzte Punktgewinn des LASK in der ADMIRAL Bundesliga in der heimischen Raiffeisen Arena liegt über vier Monate zurück, am 12. Mai gegen den SK Sturm Graz (2:2). Jetzt kommt dessen Lokalrivale GAK auf die Gugl, wo der letzte BL-Heimsieg der Linzer am 28. April war (5:0 vs. SK Rapid).

„Haben die Möglichkeit, dem Publikum zu zeigen, was es heißt, zu 100 Prozent da zu sein"

Infolge der wetterbedingten Verschiebung des für vergangenen Dienstag geplanten UNIQA-ÖFB-Cup-Spiels bei Union Mauer stand Cheftrainer Markus Schopp und seinem Team eine komplette Trainingswoche für die Vorbereitung auf das Match gegen den Aufsteiger zur Verfügung. Im vierten Saison-Heimspiel wollen die Athletiker nun alles in die Waagschale werfen, um die ersten Punkte vor eigenem Publikum einzufahren.

Der GAK 1902 hat in den bisherigen sechs Runden nach der erstmaligen Rückkehr in die Bundesliga seit 17 Jahren viermal remisiert, zuletzt zweimal in Folge gegen den SCR Altach sowie beim TSV Hartberg. Nun kommt es erstmals seit dem 5. Mai 2001, als die Grazer mit 1:0 siegreich blieben, zu einem Aufeinandertreffen in der obersten Spielklasse. Dazwischen standen sich die beiden Teams im Oktober 2012 einmal in der Regionalliga Mitte gegenüber, als der LASK auswärts mit 6:2 die Oberhand behielt.

Markus Schopp, gebürtiger Grazer, vor seiner Heimspiel-Premiere als LASK-Cheftrainer: „Es ist ein enorm wichtiges Heimspiel gegen den Aufsteiger, der aus meiner Sicht in der Liga angekommen ist. Wir haben die Möglichkeit, dem Publikum zu zeigen, was es heißt, zu 100 Prozent da zu sein. Die Mannschaft hat sich sehr gut vorbereitet und wird alles auf dem Platz lassen, was es benötigt, um die wichtigen Punkte zu holen.“

Beim LASK, der in Heimspielen gegen Aufsteiger in der Bundesliga siebenmal in Folge ungeschlagen blieb, steht neben den verletzten Torhüter Tobias Lawal, Andres Andrade, Ivan Ljubic, Florian Flecker und Lenny Pintor auch Sascha Horvath noch nicht zur Verfügung, der aufgrund einer Sperre zum zweiten und letzten Mal zusehen muss. Alle anderen Spieler befinden sich aktuell im Mannschaftstraining.

Der Spieltag steht auch im Zeichen des Hochwassereinsatzes zahlreicher Hilfskräfte in den vergangenen Tagen. Wie berichtet, lädt der LASK als kleines Zeichen der Anerkennung 200 Helferinnen und Helfer zum Spiel gegen den GAK in die Raiffeisen Arena ein.

Ausgeglichene Bilanz

Seit 1951 trugen die Traditionsklubs bereits 104 Erstliga-Begegnungen aus. Die Bilanz hält sich dabei die Waage: Den 38 Siegen der Schwarz-Weißen stehen 28 Remis sowie 38 Erfolge des GAK gegenüber. Der bislang letzte Sieg des LASK datiert vom 16. Oktober 1999 durch ein 1:0-Goldtor in Graz-Liebenau von Zeljko Milinovic.

Zuhause konnten die Oberösterreicher 28 von 52 Partien gewinnen, 15-mal wurden die Punkte geteilt. Hier gelang der letzte volle Erfolg im April 1998, als die Linzer durch einen Treffer von Geir Frigard ebenfalls mit 1:0 siegreich blieben.

Wir sagen DANKE und laden zum nächsten Heimspiel die Feuerwehren ein: Unzählige Mitglieder der Feuerwehren waren alleine in Oberösterreich im Dauereinsatz, um die Lage aufgrund des Hochwassers zu entschärfen. 🚒

📰 https://t.co/jQyI4WNPNS pic.twitter.com/f1Nc8VSvT5 — LASK (@LASK_Official) September 17, 2024

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at