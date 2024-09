Der Überraschungs-Tabellenvierte FC Blau-Weiß Linz gastiert in der 7. Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 am Samstag, 21. September, beim Tabellensiebenten SCR Altach (Ligaportal-LIVETICKER). Anpfiff ist um 17 Uhr in der CASHPOINT Arena. Hauptschiedsrichter ist Arnes Talic. Nach dem Punkte-Maximum zuhause mit drei Siegen aus drei Spielen, wollen die Scheiblehner-Schützling auch auswärts punkten und setzen dabei auf ihren Torgaranten Ronivaldo, der im direkten Duell den SCRA- und aktuellen BL-Toptorjäger Gustavo Santos am Schnabelholz herausfordert.

SCR Altach kontra FC Blau-Weiß Linz ist am Samstag auch das brasilianische Torjäger-Duell zwischen dem Führenden der Torschützenliste, Gustava Santos (6 Treffer) und Ronivaldo, der seinem Landsmann mit fünf Toren knapp auf den Fersen ist und zuletzt vier Mal in Serie scorte.

Duell der "Brasilien-Bomber" Gustavo Santos & Ronivaldo

Nach dem erfreulichen 1:0-Derbysieg über den LASK am vergangenen Samstag geht es nun für die Blau-Weißen ins Ländle zum SCR Altach. Mit zehn Punkten aus sechs Runden liegt der FC Blau-Weiß Linz aktuell im starken vorderen Drittel der Tabelle. Besonders zuhause im Hofmann Personal Stadion gibt es aktuell kein Vorbeikommen an Kapitän Strauss & Co., auswärts konnte man allerdings bis jetzt nur einen Punkt aus drei Spielen mitnehmen.

Hier gilt es also künftig anzusetzen, um auch in der Fremde den ersten Dreier einzufahren. Mit Altach wartet ein Gegner, der aktuell zwei Punkte weniger am Konto hat, aber vor allem durch seinen Torjäger Gustavo Santos heraussticht. Der Brasilianer führt mit sechs Toren aktuell die Torschützenliste an, gleich dahinter lauert mit fünf bereits der blau-weiße Goalgetter Ronivaldo.

In der ADMIRAL Bundesliga sind die Linzer gegen den SCRA noch ungeschlagen. Das letzte Duell im Hofmann Personal Stadion entschied der FC Blau-Weiß Linz durch einen Doppelpack von Ronivaldo mit einem 2:1-Sieg für sich.

"Nach den zuletzt gezeigten Leistungen im eigenen Stadion wollen wir auch auswärts unsere Leistungsgrenze erreichen. Wir wissen um die Schwere der Aufgabe, sind uns aber auch unserer Stärken bewusst", so Cheftrainer Gerald Scheiblehner.

Personalupdate

Neben den Langzeitverletzten João Luiz Soares Alves, Oliver Wähling und Lukas Tursch werden nun auch Conor Noß sowie Torhüter Radek Vitek, wie berichtet, länger ausfallen.

Auch Martin Moormann und Lucas Dantas werden am Samstag noch kein Thema sein. Zusätzlich muss Cheftrainer Gerald Scheiblehner auf den rot-gesperrten Offensivakteur Paul Mensah verzichten.

