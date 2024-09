Nach - für September - ungewohnt dreiwöchiger Wettkampfpause (infolge Länderspiele und witterungsbedingter Absage) geht es für den Tabellenzehnten WSG Tirol am kommenden Sonntag, den 22. September 2024, wieder ran. In Runde 7 der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 empfangen die Wattener am Innsbrucker Tivoli keinen Geringeren wie die Eurofighter, den Champions League-Starter FC Red Bull Salzburg (ab 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER).

Besonderes Spiel für WSG Tirol-Torhüter Adam Stejskal gegen seinen Ex-Klub. Der 22-jährige Tscheche wechselte im Sommer 2023 vom FC Red Bull Salzburg zu den Wattenern und spielte zuvor beim FC Liefering und wurde in der AKA Salzburg U18 ausgebildet.

David gegen Goliath am Tivoli

Beim Aufeinandertreffen zwischen der WSG Tirol und dem FC Red Bull Salzburg kommt es nicht nur auf Kaderwert-Ebene (siehe weiter unten im Beitrag) zu einem ungleichen Duell.



Rund einen Monat nach dem letzten Heimauftritt (0:1-Niederlage gegen SK Austria Klagenfurt) steht den Grün-Weißen am Sonntagnachmittag gegen die Roten Bullen eine Mammutaufgabe bevor. Der entthronte Serienmeister, der am Mittwochabend am 1. Spieltag der UEFA Champions League Ligaphase eine bittere 0:3-Niederlage auswärts bei Sparta Prag hinnehmen musste, hat in der Meisterschaft noch zwei Spiele nachzuholen und verzeichnet mit drei Siegen aus drei Partien einen Start nach Maß, ehe in Runde fünf und im vierten Match eine 2:3-Niederlage beim SK Rapid folgte.

Nach somit wettbewerbsübergreifend zwei Niederlagen in Folge mit jeweils drei Gegentoren brennt das Lijnders-Team darauf, um wieder zurück in die Spur zu finden. Mit derzeit nach vier gespielten Partien neun Punkten rangiert der Vizemeister aktuell auf Platz fünf und will den Anschluss an Titelverteidiger und Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg wahren.

Wie auch die Tiroler hatten die Mozartstädter ein spielfreies Wochenende zu verzeichnen, nachdem das Duell der Salzburger mit Austria Klagenfurt ebenfalls buchstäblich ins Wasser fiel.

FC Red Bull Salzburg mit 22-fachem Marktwert von WSG Tirol

Ein Sprichwort besagt: "Geld schießt keine Tore bzw. spielt nicht Fußball." Und dennoch lässt ein Blick auf transfermarkt.at verraten, welch ungleiche Vorzeichen am Sonntag herrschen. Der Champions League-Starter zieht mit 169,48 Mio. € Marktwert einsame Kreise im österreichischen Oberhaus und verzeichnet damit den rund 22-fachen (!) Marktwert der WSG Tirol, die mit 7,58 Mio. € Platz 11 einnimmt.

Dennoch hat die Vergangenheit gezeigt, dass die Roten Bullen zu knacken sind. Und der 21. April 2021 machte es vor. In der sensationellen Meistergruppen-Saison besiegten die Grün-Weißen das Salzburger Starensemble rund um Karim Adeyemi, Noah Okafor und Nicolas Seiwald am Tivoli mit 3:2 und fuhren den bislang einzigen Punktgewinn gegen die Bullen auf Bundesliga-Ebene ein. Ansonsten gab es in elf von zwölf BL-Duellen allerdings für die Wattener nichts zu holen.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at