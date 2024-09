Nach ungewohnt zwei Auswärtsniederlagen in Folge (in der Meisterschaft mit 2:3 beim SK Rapid, in der Champions League mit 0:3 bei Sparta Prag) will der FC Red Bull Salzburg bei seinem dritten Gastspiel en suite in der Fremde den ersehnten vollen Erfolg einfahren. Dabei geht es für die Roten Bullen in der 7. Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 zu Lieblingsgegner WSG Tirol an den Innsbrucker Tivoli. Sonntag, den 22. September 2024, ab 14:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER). Von bisher 12 BL-Duellen gewannen die Salzburger elf (1N), bei einem Torverhältnis von 43:9). Siehe auch WSG Tirol-VORSCHAU!

Belagerungszustand im Sechzehner der WSG Tirol war in den bisher Dutzend Duellen in der ADMIRAL Bundesliga gegen den FC Red Bull Salzburg an der Tagesordnung. Am Sonntag treffen beide Teams heuer im Kalenderjahr erstmals aufeinander. In der Vorsaison machte der wiedergenesene Toptorjäger Karim Konaté den Unterschied aus, erzielte beide Treffer beim 2:0-Sieg der Roten Bullen am 4. November 2023 in Innsbruck und schnürte auch am 6. August beim Hinspiel in Salbzurg einen Doppelpack (3:0).

Pepijn Lijnders will bei Roten Bullen "Finger in die Wunde legen"

Kaum retour vom UEFA-Champions-League-Auftakt-Match in Prag geht es für die Roten Bullen weiter ins benachbarte Bundesland Tirol. Nach Innsbruck, wo es für den Vizemeister zum Westduell mit der WSG Tirol kommt. Hauptschiedsrichter der Partie ist Jakob Semler.

RBS-Cheftrainer Pepijn Lijnders über die Zielsetzung gegen die Tiroler: „Wir treffen auf einen Gegner mit einem neuen Trainer, der einen klaren Spielstil verfolgt, in der laufenden Meisterschaft jedoch schon mit verschiedenen Systemen gespielt hat. Außerdem verfügen sie über viel Tempo, vor allem über die Flügel.

Aber für uns ist es wichtiger, unser letztes Spiel noch mal genau zu analysieren und dabei den Finger in die Wunde zu legen. Für uns ist klar, dass wir es besser machen und eine Reaktion zeigen müssen, weil die Meisterschaft für uns einen ganz wichtigen Bewerb darstellt. Wir wollen allen beweisen, dass wir weiter wachsen können.“

Nach zwei Niederlagen in Folge - jeweils national und international - soll es für Oscar Gloukh mit den Roten Bullen bei der WSG Tirol wieder in die andere Richtung gehen.

„...werden uns nichts schenken, die drei Punkte müssen wir uns verdienen bzw. hart erarbeiten"

Spielmacher Oscar Gloukh über das bevorstehende West-Duell am Tivoli: „Unser letztes Meisterschaftsspiel ist jetzt schon einige Zeit her. Umso mehr freuen wir uns, dass es da weitergeht, auch wenn wir zum dritten Mal hintereinander auswärts ranmüssen.

Unsere klare Zielsetzung bei der WSG Tirol sind drei Punkte. Aber die werden sie uns nichts schenken, die müssen wir uns verdienen bzw. hart erarbeiten. Wir gehen zwar als Favorit in das Match. Aber das bedeutet nicht viel, wir müssen am Rasen zeigen, dass wir besser sind und den Sieg unbedingt wollen.“

Personal-Update

Nicht einsatzbereit für dieses Match sind der Däne Mads Bidstrup (Krank), der brasilianische Stürmer Fernando (Oberschenkel), der 21-jährige Malier Daouda Guindo (Mittelfuß), Takumu Kawamura (Knie), Spielmacher Maurits Kjaergaard (Sprunggelenk) und der offensivstarke Außenverteidiger Aleksa Terzic (Oberschenkel).

DATEN & FAKTEN

Der FC Red Bull Salzburg gewann zehn der bisherigen elf Bundesliga-Spiele gegen die Tiroler (1 Niederlage) und erzielte dabei 40 Tore.

gewann der bisherigen gegen die Tiroler (1 Niederlage) und erzielte dabei 40 Tore. Die Roten Bullen absolvieren am 7. Spieltag dieser Bundesliga-Saison das dritte Auswärtsspiel in Folge, was zuletzt im März 2013 – auch damals aufgrund von Spielverschiebungen – der Fall war.

Nene, Yeo, Gloukh & Co. erspielten sich eine Chancenqualität von xG = 2,3 pro Spiel – geteilter Höchstwert mit Rapid. Die Salzburger gaben fast 20 Schüsse pro Partie ab (19,8) und hatten pro Spiel 45 Ballaktionen im gegnerischen Strafraum – jeweiliger Höchstwert in dieser Meisterschaft.

erspielten sich eine von xG = 2,3 pro Spiel – geteilter Höchstwert mit Rapid. Die Salzburger gaben fast ab (19,8) und hatten pro Spiel 45 Ballaktionen im gegnerischen Strafraum – jeweiliger Höchstwert in dieser Meisterschaft. Der FC Red Bull Salzburg kassierte anteilig (17 %) die wenigsten Gegentore in der zweiten Hälfte. Die WSG Tirol kassierte 75 % der Gegentore in Hälfte 2.

kassierte anteilig (17 %) die in der zweiten Hälfte. Die WSG Tirol kassierte 75 % der Gegentore in Hälfte 2. Oscar Gloukh war zuletzt erstmals in fünf aufeinanderfolgenden Einsätzen in der ADMIRAL Bundesliga an mindestens einem Tor direkt beteiligt. Mit fünf Scorerpunkten (in nur drei Einsätzen) belegt er Rang 3 hinter Altachs Gustavo Santos und WACs Dejan Zukic (je 6) in der Scorerwertung.

Siehe auch:

ADMIRAL Bundesliga-Vorschau Runde 7: Wiener Derby und tabellarisches Topspiel in Graz

Baumis Bundesliga-Expertentipp für Runde 7: Drei Heimdreier, zwei Remis und ein Auswärtssieg

Die bisherigen Bundesliga-Duelle gegen die WSG Tirol

04.11.2023 WSG Tirol – FC Red Bull Salzburg 0:2 (0:1)

06.06.2023 FC Red Bull Salzburg – WSG Tirol 3:0 (0:0)

19.02.2023 WSG Tirol – FC Red Bull Salzburg 1:3 (0:1)

03.09.2022 FC Red Bull Salzburg – WSG Tirol 2:0 (1:0)

11.12.2021 FC Red Bull Salzburg – WSG Tirol 5:0 (1:0)

11.09.2021 WSG Tirol – FC Red Bull Salzburg 1:3 (0:1)

22.05.2021 FC Red Bull Salzburg – WSG Tirol 4:0 (3:0)

21.04.2021 WSG Tirol – FC Red Bull Salzburg 3:2 (1:1)

13.02.2021 WSG Tirol – FC Red Bull Salzburg 2:4 (1:1)

31.10.2020 FC Red Bull Salzburg – WSG Tirol 5:0 (2:0)

07.12.2019 FC Red Bull Salzburg – WSG Tirol 5:1 (3:0)

31.08.2019 WSG Tirol – FC Red Bull Salzburg 1:5 (0:3)

🗣️ Janis Blaswich:



"Es ist extrem bitter heute, es tut sehr weh! Wir hatten uns mehr vorgenommen, die Vorfreude war sehr groß. Es ist uns aber einfach zu wenig gelungen.



Wir haben nicht das auf den Platz gebracht, was uns auszeichnet, und waren zu unsauber in vielen Aktionen –… pic.twitter.com/oaJKsPxBWP — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) September 18, 2024

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Getty