Der TSV Egger Glas Hartberg hängt nicht nur in der Tabelle der ADMIRAL Bundesliga hinten dran, sondern auch zwei Spiele nach. Während die von Vizemeister FC Red Bull Salzburg wegen dem Champions-League-Play-off gegen Dinamo Kiew Partie gegen die Oststeirer verlegt wurde (neuer Termin: Mittwoch, 04.12. in der Red Bull Arena, fünf Tage zuvor treffen beide in Hartberg aufeinander), fiel das Heimspiel gegen die WSG Tirol witterungsbedingt aus und wird nächsten Donnerstag (18:30 Uhr) nachgeholt. Nach dreiwöchiger Wettkampfpause geht es zuvor am Samstag zu Austria Klagenfurt (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

Donis Avdijaj, hier in Aktion vor wenigen Wochen im Heimspiel gegen den GAK 1902 bzw. Torhüter Meierhofer, machte beim jüngsten Duell mit Austria Klagenfurt den Unterschied aus und schnürte beim 3:2-Sieg in der Profertil Arena einen Triplepack.

Viel Trainingszeit für Interims-Coach Karner und sein Team

Rhythmus ist für die Hartberger aktuell ein Fremdwort. Seit dem 17. August gab es ein Bundesligaspiel. Denn neben dem letzten Ligaspiel gegen den GAK 1902 am 31. August (1:1) gab es eine Woche davor die Verschiebung des Auswärtsspiels in Salzburg, Anfang September folgte die Länderspielpause und letzten Sonntag die Unwetter bedingte Spielabsage gegen die WSG Tirol.

Somit hatten andererseits Interimscoach Markus Karner und sein Trainerteam nach dem Abgang von Cheftrainer Markus Schopp zum LASK jede Menge Trainingszeit, um die Mannschaft auf das Match bei den Kärntner Violetten einzuschwören. Im Wörthersee Stadion soll der erste Saisonsieg her, was gleichbedeutend auch mit dem ersten vollen Erfolg auswärts gegen das Pacult-Team wäre.

Denn die Bundesliga-Bilanz gegen die Violetten sieht für die Blau-Weißen alles andere als rosig aus. Auswärts stehen je zwei Remis und Niederlagen zu Buche, gesamt aus acht Duellen fünf Niederlagen, zwei Remis und ein Sieg. Der allerdings gelang dem TSV im jüngsten Aufeinandertreffen heuer am 28. April in der Profertil Arena in der Meistergruppe mit 3:2, nachdem die Gastgeber dank einem 30-Minuten-Triplepack von Donis Avdijaj zur Halbzeit bereits mit 3:0 vorn lagen. Die beiden Spiele in Klagenfurt endeten mit 2:2 und 1:1, das erste Match am 27. August 2023 in Hartberg mit 3:0 für die Kärntner.

„Sind überzeugt, dass wir Heimreise über die Pack mit drei Punkten im Gepäck antreten werden"

TSV-Interimstrainer Markus Karner: „Die Austria aus Klagenfurt steht unter Peter Pacult in der Arbeit gegen den Ball für maximales Bewusstsein, Kompaktheit und Disziplin. Im Umschaltspiel agieren sie sehr geradlinig Richtung Torabschluss. Wir hatten eine weitere Trainingswoche Zeit an unseren Ideen zu feilen, unsere Inhalte zu vertiefen und uns gezielt auf den Gegner vorzubereiten.

Jetzt freuen wir uns als Mannschaft, diese Inhalte auch endlich in einem Pflichtspiel bestätigen zu können. Wenn uns das gelingt, sind wir davon überzeugt, dass wir die Heimreise über die Pack mit drei Punkten im Gepäck antreten werden.“

TSV-Innenverteidiger Fabian Wilfinger: „Wir haben eine sehr gute Trainingswoche hinter uns, und uns gut auf das Spiel in Klagenfurt vorbereitet. Die ganze Mannschaft und das Trainerteam machen in der nicht ganz einfachen Phase eine sehr gute Arbeit. Die Stimmung in der Mannschaft ist super, deshalb bin ich überzeugt, dass wir am Samstag drei Punkte mit nach Hartberg nehmen werden."

Siehe auch:

ADMIRAL Bundesliga-Vorschau Runde 7: Wiener Derby und tabellarisches Topspiel in Graz

Baumis Bundesliga-Expertentipp für Runde 7: Drei Heimdreier, zwei Remis und ein Auswärtssieg

Trainer-Findung TSV Hartberg: Ex-Bundesliga-Coach Favorit

Rhythmus ist aktuell ein Fremdwort. Aufgrund vieler Absagen und der Länderspielpause gab es in den letzten 5 Wochen nur ein Ligaspiel. Daher brennen unsere Jungs auf das Duell bei @austria_sk.



Unser Vorbericht: https://t.co/rcMIlmscO2#skahtb #admiralbl #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/wwFtPld0pN — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) September 19, 2024

Fotocredit: RiPu-Sportfotos