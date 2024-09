Nach der Königsklasse winkt wieder der Alltagsbetrieb: Der temporäre Leader SK Puntigamer Sturm Graz trifft am Sonntagnachmittag (14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) in der 7. Runde der ADMIRAL Bundesliga in der Merkur Arena auf den Dritten, Wolfsberger AC - tabellarisches Topspiel also. Die "Blackies" gewannen saisonübergreifend die letzten vier Heimspiele im heimischen Oberhaus und könnten nun erstmals seit der Saison 2022/23 fünf Partien in Liebenau in Folge gewinnen. Wiederum das Wolfsrudel entschied 18 Spiele gegen die Steirer für sich - Höchstwert für die Kärntner.

Nach der Leermeldung zum Start in die Saison in der UEFA Champions League will Keeper Kjell Scherpen am Sonntag zuhause wieder über einen Punktgewinn der "Schwoazn" jubeln dürfen. Die letzte "weiße Weste" des 2,06 Meter-Hünen datiert vom 17. August (2:0-Auswärtserfolg bei Austria Klagenfurt).

"...gegen ein Team, das vor allem enorme Qualitäten beim Kontern und extrem Wucht bei Standards entwickeln kann"

SK Sturm-Cheftrainer Christian Ilzer meint vorab: "Wir haben unseren ersten Auftritt in der Champions League rasch aufgearbeitet – wir sind uns alle einig, dass die Leistung eine gute war, um zu punkten hätten wir aber eine sehr gute gebraucht. Dafür waren wir hinten in einigen Aktionen nicht konsequent genug, vorne teilweise zu unsauber und nicht genau genug, um zu mehr Chancen und offensiven Standards zu kommen. Jetzt wollen wir es am Sonntag in der heimischen Liga wieder besser machen und deswegen haben wir unseren vollen Fokus schon wieder auf das anstehende Meisterschaftsspiel gegen den WAC gerichtet."

Ilzer weiter: "Der WAC ist sehr gut in der Saison angekommen. Didi Kühbauer beweist wieder einmal, wie gut er Mannschaften zusammenstellen kann und wie rasch es ihm gelingt, sie in die Erfolgsspur zu führen. Ich erwarte mir ein intensives, sehr zweikampfbetontes Spiel gegen ein Team, das vor allem enorme Qualitäten beim Kontern hat und extreme Wucht bei Standards entwickeln kann. Unsere Aufgabe in den nächsten Tagen ist die, den kleinen mentalen Abfall und die körperlichen Strapazen nach dem intensiven Champions League-Spiel schnell zu regenerieren und am Sonntagnachmittag mit bestmöglicher körperlicher und mentaler Frische in dieses Duell mit dem WAC zu gehen."

"...sportlich und menschlich ein riesiger Verlust"

Der gebürtige Weizer zur Personalsituation: "Die absolut positive Nachricht ist die, dass Gregy (Ann.: Gregory Wüthrich) nicht wie befürchtet einen Kreuzbandriss erlitten hat. Trotzdem wird uns Gregy, der ja nicht nur unser Abwehrchef, sondern auch ein absoluter Leader im Team ist, für mehrere Wochen fehlen, was sportlich und menschlich ein riesiger Verlust ist. Wir wünschen ihm alles Gute für die kommende Zeit, werden ihn bestmöglich unterstützen und freuen uns schon jetzt wieder darauf, wenn er uns wieder zur Verfügung steht.

Zusätzlich fällt auch Stefan Hierländer aufgrund seiner bakteriellen Infektion weiterhin aus und einige Spieler haben kleinere Blessuren aus Guingamp mitgenommen. Wir werden bis Sonntag noch abwarten, um dann final den Kader zu nominieren."

"...gilt sowohl in den Beinen als auch im Kopf wieder frisch zu sein"

Schlussmann Kjell Scherpen betont: "Natürlich ist das Gefühl heute nach einer Niederlage in der Champions League nicht das beste, aber wir müssen nach vorne schauen, am Sonntag steht schon das Spiel gegen den WAC an. Ich mag es, dass wir so schnell wieder spielen – das gibt uns die Möglichkeit, wieder ein positives Gefühl aufzubauen und vor unseren eigenen Fans ein gutes Spiel zu machen.

Wir werden jetzt in der kurzen Zeit bis Sonntag von unseren Trainern den Matchplan gegen Wolfsberg bekommen und uns bestmöglich vorbereiten – es gilt vor allem, sowohl in den Beinen als auch im Kopf wieder frisch zu sein, dann bin ich davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit unseren Fans in Liebenau wieder Vollgas geben können."

