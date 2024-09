Das größte Derby des Landes kommt am Sonntagnachmittag zu seiner 343. Auflage. Stadtduelle bringen ihre eigenen Gesetze mit sich. Ausgangssituation, Leistungskurve und die Tabellenposition der ADMIRAL Bundesliga rücken bei kaum einem Spiel so sehr in den Hintergrund wie beim Aufeinandertreffen zweier Stadtrivalen. Der SK Rapid fiebert dem Duell gegen die Austria Wien (17:00 Uhr, im Ligaportal-LIVETICKER) bereits mit großer Vorfreude entgegen.

Nach Siegen gegen den amtierenden Doublesieger SK Sturm Graz und Vizemeister RB Salzburg in dieser noch jungen Saison soll nun am Sonntag auch der Stadtkonkurrent geschlagen werden

Premieren und Erfahrung

Das letzte Aufeinandertreffen entschieden die Hütteldorfer vor heimischer Kulisse deutlich für sich. Aus der Derbysieger-Startelf vom vergangenen Februar sind nur mehr sechs grün-weiße Akteure mit dabei. Für Nenad Cvetkovic, Serge-Philippe Raux Yao, Bendeguz Bolla, Mamadou Sangaré, Dion Beljo, aber auch Youngster Nikolaus Wurmbrand, die am letzten Spieltag allesamt in der ersten Elf standen, könnte es am Sonntag zur Wiener Derby-Premiere kommen.

Einer, der hingegen mit reichlich Derby-Erfahrung ausgestattet ist, ist Louis Schaub. Der Rückkehrer steht vor seinem 21. Aufeinandertreffen mit dem Kontrahenten (wettbewerbsübergreifend) aus dem 10. Wiener Gemeindebezirk und bringt dazu noch eine positive Bilanz mit sich. Nahezu die Hälfte aller Stadtduelle konnte Louis Schaub während seiner ersten Rapid-Ära gewinnen – neun an der Zahl. Dem gegenüber stehen sechs Remis und fünf Niederlagen.

Louis Schaub zählt zu den erfahrensten Wiener Derby-Spielern im Kader von Robert Klauß

SK Rapid will Derbysieger bleiben

Fast acht Jahre lang hatten die Rapid-Fans auf den ersten Derbysieg im 2016 neu errichteten Stadion in Hütteldorf warten müssen. Am 25. Februar 2024 war es dann so weit. Bereits zur Pause stand es nach Toren von Matthias Seidl, Guido Burgstaller und Marco Grüll 3:0. Ein deutlich höherer Erfolg wäre danach durchaus möglich gewesen, aber die Violetten schafften es, die Abfuhr in Grenzen zu halten. Der Druck, einen Derbysieg in Hütteldorf feiern zu können, ist nun gewichen. Dennoch geht es natürlich auch in der neuen Saison darum, sich als die klare Nummer 1 von Wien zu bestätigen.

Der erste Heimsieg im Allianz Stadion über die Austria gelang ausgerechnet in einer Saison, in der Rapid die schlechteste Heimperformance der Klubgeschichte hinlegte. In 16 Liga-Heimspielen gelangen gerade einmal vier Siege, darunter aber sehr wichtige - jener gegen die Austria und auch einer gegen den RB Salzburg. In der neuen Saison 2024/25 ist die Situation ganz anders. Alle drei Liga-Heimspiele gegen Meister Sturm Graz (1:0), die WSG Tirol (2:0) und den entthronten Serienmeister Salzburg (3:2) hat die Mannschaft von Robert Klauß gewonnen. Sollte also im Derby ein Sieg gelingen, so wäre die Marke von vier Heimsiegen aus dem Vorjahr bereits im September eingestellt.

Burgstaller wieder fit?

Robert Klauß muss am Sonntag auf einige seiner Spieler - vor allem im offensiven Bereich - verzichten: Der formstarke schwedische Flügelflitzer Isak Jansson steht dem Rapid-Coach definitiv nicht zur Verfügung. Ebenso fällt die Stürmer-Leihgabe Ryan Mmaee noch aus. Ein Einsatz von Guido Burgstaller ist hingegen noch fraglich.

Das 343. Wiener Derby ist zum Greifen nah. Wir blicken auf das prestigeträchtige Duell mit unserem Stadtrivalen voraus!



📰 https://t.co/Ve2zV7BJL0 #SCR2024 pic.twitter.com/bgYSxyoV6b — SK Rapid (@skrapid) September 18, 2024

Fotocredit: Josef Parak und Harald Dostal