Schauplatz des ADMIRAL Bundesliga-Blockbusters an Spieltag sieben war das Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf bei der 343. Auflage des Wiener Derbys zwischen dem SK Rapid und dem FK Austria Wien. Beide Mannschaften wollten dieses Stadtduell um jeden Preis für sich entscheiden. Nach der Rapid-Führung durch Dion Beljo gelang der Austria kurz vor dem Pausenpfiff durch Gruber noch der Ausgleich zum 1:1-Halbzeitstand. Im zweiten Durchgang sorgte Kapitän Matthias Seidl mit einem platzierten Abschluss für den 2:1-Derbysieg gegen die Austria.

Kurioses 1:0-Führungstor für den SK Rapid, resultierend aus einem Zufallsprodukt und mit letztendlich Torschütze Beljo nach Linksflanke Auer.

SK Rapid mit verdienter Führung - Austria gleicht Sekunden vor Pausenpfiff aus

Schon zu Beginn des Spiels zeigte sich der SK Rapid in Angriffslaune. Nach wenigen Minuten hatte Guido Burgstaller bereits die erste Möglichkeit, doch Austria-Keeper Samuel Sahin-Radlinger konnte parieren. Die Gäste aus Wien-Favoriten hielten jedoch dagegen und kamen ebenfalls zu ersten Chancen. Nach einer knappen Viertelstunde wurde Maurice Malone für die Austria gefährlich, doch sein Distanzschuss verfehlte das Tor.

Der erste Treffer fiel in der 24. Minute: Dion Beljo brachte die Hütteldorfer nach einem kuriosen Kopfball in Führung. Eine Flanke von Jonas Auer landete über Umwege auf Beljos Kopf, und obwohl der Ball ohne große Schärfe auf das Tor ging, konnte Sahin-Radlinger den Treffer nicht verhindern. Rapid führte 1:0. Doch die Freude währte nicht lange. Kurz vor der Halbzeit gelang der Austria der Ausgleich. Andreas Gruber verwandelte in der 45. Minute eine Hereingabe von Maurice Malone zum 1:1. Damit ging es in die Pause, und beide Mannschaften waren weiterhin auf Augenhöhe.

Seidls Schuss sorgt für Derbysieg und Tabellenführung

Die zweite Halbzeit begann weniger ereignisreich, mit dem Spielgeschehen hauptsächlich im Mittelfeld. Doch nach genau einer Stunde ging Rapid erneut in Führung. Matthias Seidl traf nach Vorarbeit von Mamadou Sangare mit einem platzierten Schuss in die rechte Ecke zum 2:1. Sahin-Radlinger streckte sich vergeblich, konnte den Einschlag nicht mehr verhindern. Die Austria versuchte daraufhin den Druck zu erhöhen und kam in der 72. Minute zu einer guten Chance durch Maurice Malone, doch sein Schuss ging über das Tor. Rapid hingegen hatte in der Schlussphase mehrere Gelegenheiten, die Führung auszubauen. Besonders der eingewechselte Nikolaus Wurmbrand sorgte für Gefahr, doch seine Versuche wurden von der Austria-Abwehr vereitelt.

In den letzten Minuten der regulären Spielzeit wurde es nochmals spannend. Rapid drängte auf die Entscheidung, während die Austria vergeblich alles daran setzte, den Ausgleich zu erzielen. In der 88. Minute zeigte sich Sahin-Radlinger erneut stark, als er erst einen Schuss von Moritz Oswald und dann einen weiteren von Mamadou Sangare parierte. Kurz darauf kam Dion Beljo nach einer Hereingabe von Seidl zum Kopfball, doch auch dieser Versuch wurde vom Austria-Keeper über die Latte gelenkt. Mit dem Schlusspfiff nach 96 Minuten stand fest, dass der SK Rapid das Wiener Derby mit 2:1 für sich entschieden hatte.

ADMIRAL Bundesliga, 7. Runde

SK Rapid vs. FK Austria Wien 2:1 (1:1)

Sonntag, 22.09.2024, 17:00 Uhr, Allianz Stadion Wien, Z: 26.000, SR: Christian-Petru Ciochirca/Steiermark.

SK Rapid (4-4-2): Hedl - Auer, Raux-Yao, Cvetkovic, Bolla - Seidl, Sangare, Grgic (82. Borkeeiet), Schaub (71. Oswald) - Burgstaller (71. Wurmbrand), Beljo. Trainer: Robert Klauß.

Austria Wien (4-2-3-1): Sahin-Radlinger - Guenouche (70. Vinlöf), Galvao, Dragovic (53. Wiesinger), Ranftl - Barry (81. Wels), Fischer (81. Raguz) - Malone, Fitz, Gruber - Prelec (70. Huskovic). Trainer: Stephan Helm.

Torfolge: 1:0 Beljo (23.), 1:1 Gruber (45.), 2:1 Seidl (60.).

Gelbe Karten: Sangare (21., Foul) bzw. Ranftl (54., Foul), Galvao (80., Foul), Fitz (82., Foul), Wiesinger (84., Foul).

