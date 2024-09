Kollektive Erleichterung und Durchatmen beim LASK , der mit dem 4:2-Arbeitssieg über den kampfstarken Aufsteiger GAK 1902 saisonübergreifend seit dem 28. April und damit fast fünf (!) Monaten in der Raiffeisen Arena mal wieder einen ADMIRAL Bundesliga-Dreier holt. Nach drei Niederlagen in der Spielzeit 2024/25 überhaupt die ersten Punkte auf der Gugl holte. Rechtzeitig zum Start in zwei aufeinanderfolgende "englische Wochen" (inkl. ÖFB-Cup und Conference League) vor der zweiten Länderspielpause. Nachfolgend STATEMENTS aus dem Linzer Lager nach dem Match gegen die Grazer Athletiker.

Mit Rückkehrer Robert Žulj (l.) kehrt beim LASK der Erfolg zurück, feierten die Linzer im vierten Anlauf den ersten Heimsieg der Saison und bescherten Markus Schopp einen Dreier bei dessen Heimdebüt. Der Kapitän war dabei ein wesentlicher Faktor, während Marin Ljubičić (r.) mit seinem Doppelpack ebenfalls einen großen Anteil am 4:0-Sieg hatte.

Markus Schopp (Cheftrainer LASK) über...

…das Spiel: „Es war ein Spielverlauf, wie er in unserer Situation normal ist. Die Mannschaft ist sehr gut in das Spiel gestartet, hat vielleicht ein paar Minuten gebraucht nach dem Schlag letzte Woche. Sie haben das alles relativ gut umgesetzt. Die Tore waren auch ein Resultat daraus. Was man dann aber merkt, ist, dass die Mannschaft nicht ganz stabil ist. Du lässt den Gegner wieder ins Spiel zurückkommen. Was schon ein Statement war, ist unsere Möglichkeit, von der Bank noch etwas zu verändern. Am Ende des Tages ist es ein sehr hart umkämpfter Sieg. In dem Moment, in dem wir uns befinden, ist es ein sehr wertvoller Sieg.“

„Wir hatten einen richtig guten Start und sind verdient in Führung gegangen. Mit dieser Situation sind wir nicht gut umgegangen und so ist der Gegner ins Spiel zurückgekommen. Mit den Wechseln ist das Spiel dann wieder in eine andere Richtung gekippt. Wir haben heute viele Möglichkeiten vorgefunden, das war mir ein wichtiges Anliegen. Es gibt noch viel zu tun, mit einem Sieg fällt das natürlich um eine Spur leichter.“

…die Wichtigkeit der Rückkehr von Robert Žulj: „Mein Ziel ist es, spielerunabhängig dort hinzukommen, aber die Qualität von Robert kennt jeder in Österreich. Er benötigt wenig Raum, um die richtige Entscheidung zu treffen. Das ist natürlich Qualität. Wir wollen aber schon dahin kommen, dass wir von dem einen oder anderen Spieler ein bisschen unabhängiger werden.“

…seine ersten Wochen beim LASK: „Ich habe den Zugang zu der Art und Weise, wie man arbeitet, dass sich irgendwann der Erfolg einstellt. Das Thema ist natürlich, wie viel Zeit man bekommt, um etwas zu erarbeiten. Wir haben eine sehr schwierige Phase vorgefunden.

In der Zeit, in der ich da bin, war ein guter Zug im Training. Ich sehe, dass die Jungs mitgehen. Sie versuchen, sehr viel umzusetzen. Jetzt gilt es, aus diesen Spielen die richtigen Lehren zu ziehen. Es ist kein Grund, euphorisch zu sein, aber es ist für uns auch wichtig, ein Erfolgserlebnis zu haben und darauf weiter aufbauen zu können.“

…ob mit der Mannschaft alles stimme: „Gott sei Dank gibt es Feuer im Training. Die Situation, in der wir uns befinden, ist nicht zufriedenstellend, für keinen, der irgendwie in das Projekt involviert ist. Da will man natürlich Zeichen setzen, will da sein, dem Trainer was zeigen. Ich bin froh, dass es dieses Feuer am Trainingsplatz gibt. Klar muss man das ein bisschen leiten. Die Jungs wissen, dass wir viel zu tun haben und dabei begleite ich sie. Die Jungs ziehen mit und das ist das Entscheidende.“

…seinen aktuellen Fokus in der täglichen Arbeit mit der Mannschaft: „Es gibt so viele Wege, erfolgreich zu sein. Man muss schauen, welche Möglichkeiten man hat und in welcher Situation sich der Verein befindet. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, der Mannschaft die richtige Dosis zur richtigen Zeit zu verpassen. Momentan ist es wichtig, stabiler zu werden. Wir haben wieder zwei Gegentore bekommen.

Wir wollen nach vorne hin gefährlicher werden. Wir haben vier Tore gemacht, die eine oder andere Möglichkeit auch noch vorgefunden. Da gibt es eine Entwicklung, mit der bin ich nicht unzufrieden. Ich weiß schon, dass da noch viel Arbeit vor uns liegt.“

…die Trainersuche bzgl. seines Nachfolgers bei Ex-Klub TSV Hartberg: „Das interessiert mich natürlich. Jeder, der meine Zeit in Hartberg mitverfolgt hat, weiß, dass mir der Verein richtig ans Herz gewachsen ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die handelnden Personen die richtige Entscheidung treffen werden und jemand gefunden wird, der das Projekt so weiterführen wird, dass Hartberg ein interessantes Ziel in der Bundesliga bleiben wird.“

Kleine und große LASK-Fans hatten erstmals in dieser Saison endlich mal wieder Grund zur Freude, um den ersten Heimsieg zu feiern.

Robert Žulj (Kapitän LASK) über...

…das Spiel: „Mich freut es, dass ich nach vier Wochen wieder dabei bin. Das war für mich keine schöne Zeit, weil ich sehr gerne am Platz gestanden wäre, der Mannschaft nicht helfen konnte. Umso mehr freut es mich, dass ich heute wieder dabei war und wir heute gewonnen haben. Das war ein sehr wichtiger Schritt, ein wichtiger Sieg für das Selbstvertrauen, aber nicht mehr.“

…die Bedeutung des Sieges: „Wichtig ist, dass man in den nächsten Tagen das Spiel analysiert. Jeder, der es gesehen hat, weiß, dass das Spiel nicht perfekt war. Wir haben trotzdem viel Luft nach oben. Wir müssen ruhig bleiben, analysieren, weiter hart arbeiten, dann werden solche Resultate öfter kommen.“

Valon Berisha (1:0-Torschütze LASK): „Es war heute eine große Erleichterung für uns. Man hat unsere Qualität gesehen und wir haben uns das Glück heute erarbeitet. Es war gut zu sehen, dass der Ball in das Tor geht. Im Fußball bekommt man Gegentore und man muss dann mehr schießen. Der Sieg gibt dem Trainer Ruhe und wir mussten den Sieg holen."

Philipp Ziereis (Abwehrchef LASK): „Es war nicht alles perfekt. Heute hatten wir das Spielglück auf unserer Seite und wir sind zurückgekommen. Man hat die Erleichterung bei allen gesehen und jetzt wollen wir dranbleiben. Der Sieg nach einer schweren Phase ist immer wichtig. Es war ein verdienter Sieg, der uns Aufschwung gibt"

Tobias Lawal (Torhüter LASK) über seinen Heilungsverlauf: „Natürlich waren die ersten Tage nach der Verletzung nicht leicht, weil ich am liebsten wieder mit der Mannschaft am Platz gestanden wäre. Jetzt ist schon eine Woche vergangen und ich muss einfach schauen, dass ich so schnell wie möglich wieder zurückkomme.

Da gebe ich jetzt richtig Gas im ‚Gym‘, gemeinsam mit dem ärztlichen Betreuerstab. Das dauert natürlich seine Zeit, aber ich werde mir jetzt keinen Stress machen und mir die Zeit nehmen, die das benötigt.“

