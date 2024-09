Nach der makellosen Heimbilanz mit Siegen über die Wiener Klubs und im Linzer Derby gegen den LASK gelang dem FC Blau-Weiß Linz im vierten Anlauf nun auch noch der erste Dreier in der Fremde. Und das ausgerechnet bei der weitesten Auswärtsreise ins Ländle. Der 1:0-Triumph in Runde 7 der ADMIRAL Bundesliga beim SCR Altach beschert Goldtorschütze Ronivaldo & Co. sogar bis mindestens morgen die Tabellenführung. "Blau-Weißes Wunder". Was hat das Scheiblehner-Team für eine Entwicklung genommen. Vor einem Jahr ein Punkt aus den ersten fünf Spielen, jetzt stolze 13 aus sieben! STATEMENTS aus dem Linzer Lager.

Hat derzeit gut lachen und kann bereits den vierten Sieg (alle zu Null!) im siebenten Saisonspiel vermelden: Erfolgstrainer Gerald Scheiblehner. Die weite Reise in den Westen ins Ländle hat sich für die Blau-Weißen gelohnt. Ronivaldo & Co. sind derzeit im Flow, beweisen vorne Effizienz und defensive Stärke. Und das herausgespielte Goldtor nach blitzsauberem und blitzschnellem Umschaltspiel über mehrere Stationen war Extraklasse. Der Abschluss von Ronivaldo die Krönung. Die "Mannschaft der Stunde" scheint bereit für das bevorstehende Duell gegen den Meister SK Sturm Graz (Samstag, 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

„Normal müssen wir das 3:0 gewinnen"

Gerald Scheiblehner (Cheftrainer FC Blau-Weiß Linz) über...

…ob er einen Screenshot von der aktuellen Tabelle machen werde: „Ich persönlich nicht, aber es gibt heute sicher viele Screenshots von Fans und wahrscheinlich auch Spielern, weil es außergewöhnlich und einzigartig ist. Deswegen ist es schon ein Bild für die Ewigkeit. Wichtig sind aber die drei Punkte und die Leistung, die wir heute gezeigt haben.“

…das Goldtor zum 1:0: „Das war ein genialer Moment der ganzen Mannschaft, ein blitzsauberer Konter. Wir haben in der ersten Halbzeit Probleme gehabt im Ballbesitz. Es waren eigentlich nur Zweikämpfe, viele Duelle, viele zweite Bälle. Wir haben keine Ruhe reingebracht, nach Ballgewinnen zu unsauber gespielt.

In der zweiten Halbzeit haben wir es hervorragend gemacht. Normalerweise müssen wir das 3:0 gewinnen, wir haben noch Riesenchancen gehabt. Das müssen wir uns ein bisschen vorwerfen. Wenn man am Ende gewinnt, dann kann man damit leben.“

…ob Ronivaldo einmal mehr den Unterschied gemacht habe: „Auf jeden Fall! Du brauchst immer einen Spieler, der den Unterschied ausmacht. Vergessen wir aber nicht die anderen Spieler! Was heute ein Goiginger wieder gearbeitet hat, was ein Seidl arbeitet, die beiden Sechser.

Diabate hat für mich ein überragendes Spiel gemacht, hinten Maranda jedes Kopfballduell gewonnen. Das waren die Schlüssel heute. Trotz vieler Ausfälle haben wir eine hervorragende Leistung gebracht.“

„Wissen, dass wir heute kein gutes Spiel gemacht haben"

Ronivaldo (Goldtorschütze FC Blau-Weiß Linz) über...

…die Tabellenführung von Blau-Weiß Linz: „Für die Tabelle ist es jetzt sehr früh. Es ist erst die siebente Runde. Die Meisterschaft ist lange. Wir wissen, dass wir heute kein gutes Spiel gemacht haben. In der ersten Halbzeit verstehe ich nicht, warum wir so viele Duelle bei langen Bällen verlieren. Die zweite Halbzeit war ein bisschen besser.“

…seinen persönlichen Gemütszustand: „Gott sei Dank habe ich sechs Tore nach sieben Spielen. Ich bin sehr zufrieden damit, es ist ein guter Moment. Wir müssen aber weiterarbeiten und hoffen, dass wir eine gute Saison machen.“

…seine Führung in der Torschützenliste: „Das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist Gesundheit. Der Torschützenkönig ist ein Prozess. Wenn ich gesund bleibe und meine Arbeit gut machen, schauen wir was es zu Ende der Saison wird.“

Im fünften Spiel in Folge erzielte Ronivaldo wieder sein Tor. Sehr zur Freude seiner Mannschaftskollegen, wie hier Simon Pirkl

„Ronivaldo ist super in Form, haut die Bälle rein. Da weiß ich, dass ich ihm den einfach nur hinlegen muss, der wird das schon machen“

Simon Seidl (Tor-Assistgeber FC Blau-Weiß Linz) über...

…die zwischenzeitliche Tabellenführung: „Es macht richtig Spaß, wenn ich sehe, dass wir ganz oben stehen. Die anderen haben schon ein paar Spiele weniger, aber schaut ganz gut aus. Kann man so nehmen!“

…ob er gleich einen Screenshot von der Tabelle machen werde: „Ich glaube nicht, dass ich den Screenshot machen muss. Ich habe sicher schon einen bekommen. Das ist nicht selbstverständlich, dass wir nach sieben Spieltagen zwischenzeitlich auf Platz Eins stehen. Das müssen wir einfach genießen, nächste Woche wieder Gas gehen und schauen, dass wir weiterhin Siege holen.“

…die Ursachen für den 1:0-Sieg: „Ronivaldo ist super in Form, haut die Bälle rein. Da weiß ich, dass ich ihm den einfach nur hinlegen muss, der wird das schon machen. Wir haben versucht, dass wir fighten. Es war ein richtiges Kampfspiel.

Vorne hat es an sich nicht so viel Spaß gemacht, weil es nicht unbedingt Fußball war, sondern mehr Kampf, Körper reinstellen, anlaufen, Zweikämpfe. Das machen wir aber natürlich auch, weil es auch dazu gehört. Dann genießt man es umso mehr, wenn man 1:0 gewinnt.“

…das aktuelle Erfolgsrezept: „Die Aggressivität, das Auftreten als Mannschaft, der Ronivaldo mit seinen Toren. Der hilft uns natürlich auch. Es gibt einfach jeder Spieler für die anderen Gas. Es haut sich jeder rein, beim Anlaufen ist sich keiner zu schade. Es macht jeder seine Meter. Wir schauen, dass wir richtig aggressiv spielen, defensiv keine Tore bekommen, was wir jetzt gut schaffen. Dann ist es schwierig, gegen uns zu gewinnen.“

Simon Pirkl (Spieler FC Blau-Weiß Linz): „Der Sieg tut sehr gut und es war ein schwieriges Spiel. In der ersten Halbzeit haben wir uns sehr schwer getan. Das Tor haben wir sehr gut ausgespielt und dann war es ein verdienter Auswärtssieg."

„Das ist wirklich eine homogene Truppe!"

Marc Janko (Sky Experte) über...

…ob Ronivaldo der beste Stürmer in der Bundesliga sei: „Die Torschützenliste gibt das absolut her. Er ist ein sehr kombinationssicherer Spieler, der auch das Auge für den Mitspieler hat. Mit so einer Chancenverwertung, welche Prozentzahl Gustavo Santos und er da an den Tag legen. Da gibt es momentan keinen einzigen.“

…die Chancen von Blau-Weiß Linz auf die Meistergruppe: „Ja, das würde ich ganz klar unterschreiben. Sie treten mit so einem Selbstverständnis auf, mit so einer Überzeugung, so einer Wucht. Das ist wirklich eine homogene Truppe. Wenn sie so weiterspielen, warum nicht?“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria und ADMIRAL Radioservice

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at