Nach zwei Remis in der Vorsaison und dem ÖFB-Cup-Achtelfinalsieg hat es den SCR Altach im vierten Heimspiel am Schnabelholz im Duell mit dem FC Blau-Weiß Linz nach dessen Aufstieg in 2023 erstmals erwischt, gingen die Standfest-Schützlinge beim 0:1 leer aus. Im Aufeinandertreffen der gebürtigen Brasilianer und BL-Toptorjäger Gustavo Santos und Ronivaldo (beide nun je sechs Treffer), machte der Blau-Weiß-Goalgetter, vor Jahren auch mal im Ländle für Austria Lustenau spielend, den Unterschied aus. Die Vorarlberger nach einem Zwischenhoch damit seit vier Spielen sieglos (2U, 2N). STATEMENTS aus dem Altacher Lager.

Bisherige Saison verlief für Joachim Standfest und sein Altacher Team wie eine Achterbahnfahrt. Missglückter Saisonstart mit Heimniederlage gegen die WSG Tirol und ÖFB-Cup-Aus beim Drittligisten SR Donaufeld, dann zwei Siege gegen den LASK (a) und den WAC (h), danach die knappe 1:2-Niederlage bei Meister SK Sturm Graz sowie zwei 1:1-Remis gegen Austria Wien (h) und beim GAK 1902 (a). Und nun in Runde 7 das 0:1 gegen den FC Blau-Weiß Linz.

„Waren zwei Mannschaften, die sich komplett neutralisiert haben, mit leichten Vorteilen für uns"

Joachim Standfest (Cheftrainer SCR Altach) zum Spiel: „Wir waren zwei Mannschaften, die sich komplett neutralisiert haben, mit leichten Vorteilen für uns. Wir sind in der ersten Hälfte schon zum einen oder anderen Abschluss gekommen, waren sehr viel in der anderen Hälfte.

Blau-Weiß ist gar nicht in unserer Hälfte aktiv geworden. Nichtsdestotrotz haben wir auch nicht die richtig guten Chancen gehabt. Dann entscheidet eine naive Aktion das Spiel. Das fehlt uns einfach, dass wir den nächsten Schritt machen. Heute hat man es super gesehen.

Blau-Weiß Linz ist eine Mannschaft, die seit vielen Jahren zusammenspielt und eine routinierte Mannschaft ist. Die machen den Fehler nicht, wir machen ihn zum zweiten Mal innerhalb von sieben Tagen. Da müssen wir ansetzen. Wenn wir den Schritt schaffen, sind wir eine andere Mannschaft. Leider schaffen wir es noch nicht. Wir haben versucht, mit einem Systemwechsel ein bisschen Unruhe in die Linzer zu bekommen, das ist nicht geglückt. Die letzten 10-15 Minuten haben wir dann die Nerven verloren und sehr oft die falsche Variante gewählt.“

Die Abwehr um Paul Koller ließ sich beim Siegtreffer der Linzer zu leicht überspielen und fand bei der Aktion keinen Zugriff.

„Finde, dass zum Teil die Bereitschaft gefehlt hat"

Mike-Steven Bähre (Mittelfeldspieler SCR Altach) nach dem Spiel: „Es war einfach zu wenig. Wir kommen aus der Halbzeit, haben uns viel vorgenommen und lassen uns dann auskontern. Das ist zum Teil nicht akzeptabel. Dann laufen wir eine Halbzeit lang einem Rückstand hinterher. Ich habe auch viel von draußen beobachtet und finde, dass zum Teil die Bereitschaft gefehlt hat.

Die Bereitschaft, dass wir uns für 90 Minuten füreinander zu zerreißen. Diesen Willen haben wir vor der Länderspielpause gezeigt. Die Bereitschaft, noch einmal den extra Meter zu gehen, sich in jeden Zweikampf reinzuhauen, mit letzter Konsequenz jeden Zweikampf zu führen. Den Willen will ich niemandem absprechen, aber es ist ein Unterschied, ob du es willst, oder auch tust. Vor der Länderspielpause haben wir das getan, jetzt nicht über 90 Minuten.“

Lukas Fadinger (Außenspieler SCR Altach): „Wir haben es nicht geschafft, dass wir das Spiel dominieren. Es war einfach zu wenig."

Lukas Jäger (Mittelfeldspieler SCR Altach): „Ich denke, dass wir den Tick besser im Spiel waren. Mit dem ersten Fehler geht Linz in Führung und da haben wir uns nicht gut angestellt. Wir wollten unbedingt drei Punkte holen und das ist uns nicht gelungen. Wir haben es bis zum Gegentor sehr gut gemacht, aber leider haben die Torchancen gefehlt.

„Das ärgert einen Trainer wie Joachim Standfest, weil es ein unnötiges Tor gewesen ist“

Marc Janko (Sky Experte) über den SCR Altach: „Sie haben immer wieder so Phasen in ihren Spielen drinnen, wo es eine Halbzeit gut ist und eine nicht so gut. Der Trainer fordert einfach ein, dass sie mehr Konstanz auf das Feld bringen.

Diese Unachtsamkeiten, die heute beim Gegentor passiert sind, mit dem langen Ball von Jäger ins Nichts, so fängst du dir einen Konter ein und kassierst das Tor. Das ärgert einen Trainer wie Joachim Standfest, weil es ein unnötiges Tor gewesen ist.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria und ADMIRAL Radioservice

