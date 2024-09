Respekt, WSG Tirol! Die Mannschaft von Cheftrainer Semlic lieferte dem favorisierten FC Red Bull Salzburg einen heroischen Fight und verdiente sich das Remis (0:0) redlich. In der Schlußphase war durch drei günstige Gelegenheiten von Lawrence, Rieder und Üstündag sogar der Siegtreffer drin. Mit dem Achtungserfolg und vor allem der kämpferischen Leistung können der unermüdliche Matthäus Taferner und Co. voller Selbstvertrauen in das bevorstehende Auswärts-Doppel beim TSV Hartberg (Nachtrag, Donnerstag, 18:30 Uhr) und beim WAC (Sonntag, 14:30 Uhr) gehen. Vorher gibts WSG-STATEMENTS vom Salzburg-Spiel.

Matthäus Taferner und die WSG Tirol boten den Roten Bullen Paroli. Die Wattener waren defensiv kompakt und sorgten wiederholt für ambitionierte Umschaltmomente.

„Es war ein couragierter Auftritt meiner Mannschaft“

Philipp Semlic (Trainer WSG Tirol) über...

…das Spiel: „Es war ein couragierter Auftritt meiner Mannschaft. Wir haben vieles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben natürlich gewusst, dass es für uns wichtig sein wird, zu verteidigen. Das haben wir sehr gut gemacht. Es war eine kämpferisch starke Leistung von der ersten bis zur letzten Minute.

Mit ein bisschen mehr Endstufenqualität bringen wir unsere Konter noch besser zu Ende und hätten vielleicht noch mehr mitnehmen können. Das wäre am Ende des Tages zu viel gewesen. Wir nehmen den Punkt dankend mit.“

…die Abgebrühtheit: „Wenn du unter Druck bist, dann musst du einmal klug sein, eine Spur länger am Boden bleiben und auch einmal ein Foul herausholen, um nach den Druckphasen eine Spur mehr durchschnaufen zu können. Was wir nicht geschafft haben, war, dass wir uns in Ballbesitz Ruhe gegeben haben. Da war Red Bull heute richtig gut im Pressing.“

…die Großchance am Ende: „Wir hätten uns schon gefreut, aber es wäre ein bisschen zu viel gewesen. Wir können es schon gut einschätzen, aber natürlich hätten wir den Lucky Punch gerne mitgenommen.“

„Haben in letzten Spielen sehr viele gute Sequenzen gesehen, die wir mitnehmen und als unsere Waffen hineinbringen wollen"

…das anstehende Nachtragsspiel gegen Hartberg: „Ergebnisse, die du lieferst, sind schon wichtig für den Weg, den wir gehen wollen. Wir analysieren alles immer sehr sachlich und nüchtern und haben in den letzten Spielen sehr viele gute Sequenzen gesehen, die wir mitnehmen und als unsere Waffen hineinbringen wollen.

Heute ist ein Element dazugekommen, die richtigen Dinge zur richtigen Zeit zu machen und dann kannst du es als WSG Tirol schaffen, hier zu Hause gegen Red Bull Salzburg zu punkten.“

…Lukas Hinterseer (im Vorfeld der Partie): „Er ist für uns ein sehr wichtiger Spieler. Er ist vom ersten Tag an wirklich vorangegangen und versucht, die jungen Spieler mitzuführen. Wir sind sehr glücklich, dass er heute wieder dabei ist.“

…den Zuschauerschnitt bei Heimspielen: „Ich merke ein bisschen eine Aufbruchsstimmung. Unser Sportdirektor hat mir gesagt, dass der Kartenverkauf für unsere Verhältnisse doch gut angelaufen ist. Am Tivoli in Innsbruck zu spielen ist etwas anderes, als wenn wir in Wattens spielen würden, aber wir nehmen es, wie es ist und versuchen, das Beste daraus zu machen.“



Jamie Lawrence (Innenverteidiger WSG Tirol): "Wir haben heute eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt. Heute haben wir es über 90 Minuten geschafft, die Zweikämpfe anzunehmen und auch zu gewinnen. Die Intensität ist im Vergleich zur Niederlage in Graz nicht abgefallen."

„Wenn wir es besser ausspielen, dann nehmen wir mehr mit!“

Matthäus Taferner (Mittelfeldmotor WSG Tirol) über...

…das Spiel: „Es war läuferisch wieder einmal sehr viel, aber das ist unser Anspruch. Wir haben es recht gut verteidigt und ein paar Mal Glück gehabt. Die Umschaltsituationen, die wir gehabt haben, hätten wir besser ausspielen können. Dann hätten wir mehr mitnehmen können. Bei Standardsituationen hatten wir auch ein paar Chancen. Wenn wir es besser ausspielen, dann nehmen wir mehr mit. Mit einem 0:0 können wir trotzdem gut leben.“

…das anstehende Nachtragsspiel in Hartberg: „Es gibt uns schon einen Push. Wir wissen, was wir heute gut gemacht und was wir nicht so gut gemacht haben. Wir werden gegen Hartberg wieder voll auf Angriff gehen und wollen jedes Spiel in der Liga gewinnen. Das ist auch unser Ziel am Donnerstag in Hartberg.“

„Mussten mehr leiden, sind aber alle 90 Minuten lang marschiert"

Lukas Hinterseer (Mittelstürmer WSG Tirol) über...

…das Spiel: „Wir können schon sehr zufrieden sein. Wir haben den nächsten Schritt nach vorne gemacht. Es war jetzt spielerisch nicht so, wie in den letzten Spielen, bei denen wir gesagt haben, dass wir super gespielt, aber leider knapp verloren haben.

Heute war es einmal andersherum. Wir haben weniger Ballbesitz gehabt und mussten mehr leiden, sind aber alle 90 Minuten lang marschiert. Wir haben dagegengehalten und waren teilweise clever und dreckig. Wir nehmen den Punkt natürlich mit.“

…die Abgebrühtheit: „Salzburg hat enormen Druck erzeugt. In Ballbesitz hätten wir uns da ein bisschen mehr Ruhe gewünscht. Wir haben das ein oder andere Spiel in letzter Zeit aber auch verloren, wodurch wir nicht die Selbstsicherheit hatten. Auf die Leistung heute können wir aufbauen und dann hoffentlich am Donnerstag in Hartberg weitermachen.

Wir haben in den letzten Wochen eine Ergebniskrise gehabt, aber wir haben trotzdem unsere Art Fußball zu spielen gut umgesetzt. Die Abgebrühtheit hat uns ein bisschen gefehlt und das haben wir heute gezeigt. Wenn wir jetzt wieder unsere WSG-DNA ein bisschen mehr auf den Platz bekommen, können wir sicher den ein oder anderen Punkt einfahren in den nächsten Wochen.“

…seine Verletzung: „Nach einer Verletzung ist natürlich jeder weitere Trainingstag super, um näher an die Mannschaft zu kommen. Ich fühle mich fit, bin bei 100% und freue mich schon auf die englische Woche.“

„Bei mir ist sofort Euphorie wieder da, wenn ich über die WSG Tirol reden darf"

Thomas Silberberger (Sky Experte) über das Spiel: „Bei mir ist sofort Euphorie wieder da, wenn ich über die WSG Tirol reden darf. Salzburg hat gegen den tiefen Block der WSG Tirol keinen Plan B gehabt.“

