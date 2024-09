Am Sonntagabend kam es in der Admiral Bundesliga während des Wiener Fußball-Derbys SK Rapid gegen Austria Wien bekanntlich zu gewaltsamen Zwischenfällen (Heftige Fan-Ausschreitungen nach Wiener Derby SK Rapid vs. Austria Wien - VIDEO). Nachdem der SK Rapid das Spiel mit 2:1 gewonnen hatte, eskalierte die Situation: Anhänger beider Teams drangen auf das Spielfeld vor und warfen Pyrotechnik sowie andere Objekte. Insgesamt zogen sich neun Personen Verletzungen zu.

Die Unruhen begannen, als Fans von Austria Wien Feuerwerkskörper in Richtung der Rapid-Osttribüne schleuderten (Markus Katzer: „Kann nicht verstehen, warum ein Fan Leuchtkörper in den Familiensektor schmeißt“). Schnell geriet die Situation außer Kontrolle, und die Sicherheitskräfte konnten nicht eingreifen. Ein verletzter Fan musste später blutüberströmt auf einer Bahre abtransportiert werden.

Die Wiener Polizei hat begonnen, Videoaufnahmen auszuwerten, um die Beteiligten zu identifizieren. Bisher wurden zahlreiche Verwaltungsstrafen wegen Verstößen gegen das Pyrotechnikgesetz und vier Strafanzeigen verzeichnet. Während des Spiels und beim Verlassen des Stadions kam es zu weiteren Auseinandersetzungen unter den Fans, wobei sechs der verletzten Personen Polizisten sind.

Foto: IMAGO / Branislav Racko