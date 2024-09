Nach den Ausschreitungen beim 343. Wiener Derby zwischen dem SK Rapid und der Austria könnte es bereits am kommenden Mittwoch erneut zu brisanten Begegnungen der beiden Fanlager kommen. Während die Violetten im Heimspiel der ADMIRAL Bundesliga-Nachtragspartie auf den SK Puntigamer Sturm Graz treffen (18:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), steht für die Hütteldorfer der Nachtrag aus der 2. Runde im UNIQA-ÖFB-Cup gegen Ost-Regionalligist SR Donaufeld auf der Hohen Warte an (18 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Eine zeitliche Verschiebung der Spiele ist trotz der Vorkommnisse allerdings nicht vorgesehen.

Polizei bleibt wachsam – Zeitgleiche Spiele der Wiener Großklubs

Am Mittwochabend kommt es in Wien zu einer außergewöhnlichen Situation: Die beiden Traditionsvereine SK Rapid und Austria Wien bestreiten nahezu zeitgleich ihre Spiele in der Bundeshauptstadt. Um 18:30 Uhr trifft die Austria im Nachtragsspiel der ADMIRAL Bundesliga auf Meister SK Puntigamer Sturm Graz, während der SK Rapid bereits eine halbe Stunde zuvor in der zweiten Runde des UNIQA-ÖFB-Cups gegen Donaufeld antritt. Üblicherweise wird die parallele Austragung von Spielen der beiden rivalisierenden Vereine in derselben Stadt vermieden, um mögliche Fan-Konflikte zu verhindern.

Trotz der jüngsten unrühmlichen Zwischenfälle nach dem gestrigen 343. Wiener Derby, bei denen laut vorläufigen Berichten der Polizei drei Stadionbesucher und sechs Polizisten verletzt wurden, sind derzeit keine Änderungen im Spielplan vorgesehen.

Laut Auskunft der Bundesliga und des ÖFB steht eine Verlegung der Spiele aufgrund des eng getakteten Kalenders nicht zur Debatte. Sowohl der SK Sturm Graz (Champions League) als auch Rapid (Conference League) spielen im Herbst international, was national eine spätere Austragung kaum zulässt.

Fotocredit: IMAGO/Branislav Racko