Drei Tage nach dem 4:2-Heimerfolg gegen den GAK 1902 und damit ersten ADMIRAL Bundesliga-Sieg seit Anfang August ist der LASK im UNIQA ÖFB-Cup gefordert. Die Linzer Athletiker peilen am Dienstag (18.00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) in der Nachtragspartie der 2. Runde im Waldstadion Himberg im Duell mit Regionalligist Sportunion Mauer den Einzug ins Achtelfinale an, das unter der Woche vom 29. - 31. Oktober ausgetragen wird.

Die erste Hürde im UNIQA-ÖFB-Cup der Saison 2024/25 übersprang der LASK souverän beim 3:0-Sieg in Ried im OÖ-Duell gegen den Regionalligisten Union Gurten.

Union Mauer mit höchstem Cup-Sieg in Runde 1

Einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung tätigten die Linzer mit dem Sieg am Samstag über den GAK 1902. Dieses Erfolgserlebnis sowie die erfreuliche Torausbeute soll den Schwarz-Weißen Auftrieb für die kommenden Aufgaben verleihen. Bis zur nächsten Länderspielpause stehen nun zwei englische Wochen auf dem Programm: Nach dem ÖFB-Cup-Spiel gegen Mauer steigen die Duelle beim SK Rapid und daheim gegen Austria Klagenfurt in der Bundesliga sowie mit Djurgardens IF in der UEFA Conference League.

Nun gilt es jedoch, im ÖFB-Cup an die Leistung vom Wochenende anzuschließen und als neunter Bundesligist in die Runde der besten 16 einzuziehen. Dafür bedarf es allerdings erneut einer hochkonzentrierten Vorstellung im ersten Aufeinandertreffen mit dem Regionalliga-Ost-Vertreter.

Der Klub aus dem 23. Bezirk in Wien, der im vergangenen Jahr sein 75-jähriges Jubiläum gefeiert hatte, setzte sich in der ersten Runde gegen die SPG ASK/HSV Klagenfurt mit 14:0 durch. In der Vorsaison feierte der Cup-Debütant mit 78 Punkten den Meistertitel in der Wiener Stadtliga, heuer liegt das Team von Trainer Hannes Friesenbichler nach sieben Runden auf Rang elf.

Letzte sechs Jahre immer mindestens im Cup-Viertelfinale

Das Duell mit den Wienern war ursprünglich für letzte Woche angesetzt gewesen, die starken Regenfälle hatten jedoch eine Verschiebung notwendig gemacht. Für den LASK ist es das zweite Cupmatch der Saison, zum Auftakt bezwangen die Schwarz-Weißen mit der Union Gurten einen weiteren Regionalligisten durch Treffer von Valon Berisha, George Bello und Moses Usor mit 3:0.

Zuletzt kam der LASK zehnmal in Folge über die 2. Runde hinaus. In sieben Fällen gelang der Einzug ins Achtelfinale in der regulären Spielzeit, einmal in der Verlängerung sowie zweimal im Elfmeterschießen. In den vergangenen sechs Jahren stießen die Linzer sogar mindestens bis ins Viertelfinale vor, dreimal schaffte man den Sprung ins Halbfinale, einmal ins Endspiel. Neun der jüngsten elf Auftritte im Pokalbewerb bestritten die Athletiker in der Fremde, dabei traten die Oberösterreicher in sieben Partien als Sieger die Heimreise an.

"Wichtig ist, dass wir noch entschlossener und konsequenter sowie in der Box präsenter werden"

Cheftrainer Markus Schopp vor seiner ÖFB-Cup-Premiere mit dem LASK: „Wir freuen uns auf die Cup-Begegnung, sie ist für uns ein guter Einstieg in eine sehr intensive Phase. Wir wollen an vielem anschließen, was wir am Wochenende in der Meisterschaft gezeigt haben.

Wichtig ist, dass wir noch entschlossener und konsequenter sowie in der Box präsenter werden. Wir sehen das Spiel als große Möglichkeit, um uns weiterzuentwickeln.“

Es fehlen: Torhüter Lawal, Ljubic, Flecker, Pintor, Andrade.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at