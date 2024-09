Viertes Auswärtsspiel in Folge im dritten Wettbewerb für den FC Red Bull Salzburg. Nach den ADMIRAL Bundesliga-Partien beim SK Rapid und der WSG Tirol sowie zwischenzeitlich in der UEFA Champions League bei Sparta Prag steht für die Roten Bullen am kommenden Mittwoch die Nachtragspartie aus der 2. Runde im ÖFB-Cup beim Regionalligisten Wiener Viktoria auf dem straffen Programm. Und dabei soll endlich der erste Salzburger September-Sieg in der Fremde her. Das Spiel gegen das Team von Trainer Toni Polster findet im Stadion Alte Au in Stockerau statt. Ankick: 18 Uhr - Ligaportal-LIVETICKER. SR: Markus Greinecker.

Die Roten Bullen sind im September vier Mal in Folge on Tour.

„Das Wesen des Cups ist, dass in diesem Bewerb vieles passieren kann"

Auch gegen den Drittligisten bleibt die Vorbereitung hochprofessionell, u. a. mit der Anreise nach Niederösterreich einen Tag vor der Begegnung. Für Cheftrainer Pepijn Lijnders ist die Zielsetzung dabei klar, er meint: „Das Wesen des Cups ist, dass in diesem Bewerb vieles passieren kann. Davor sind wir auf der Hut und werden uns professionell und sehr im Detail vorbereiten. Wir respektieren unseren Cup-Gegner, werden alles für den Aufstieg tun und wollen mit aller Kraft in die nächste Runde.“