Es war der Schockmoment vergangenen Sonntag in der 7. Runde des ADMIRAL Bundesliga-Spiels zwischen WSG Tirol vs. FC Red Bull Salzburg (0:0) am Innsbrucker Tivoli, als ein Ordner mit dem Rücken zum Spielfeld in der 54. Spielminute von einem Abwehrball ebenso überraschend wie frontal am Kopf getroffen und hernach ins Krankenhaus abtransportiert wurde. Erst nach 12-minütiger Unterbrechung pfiff Schiedsrichter Jakob Semler die Partie wieder an. Große Betroffenheit bei allen Protagonisten und Zuschauern, auch bei WSG-Präsidentin Diana Langes-Swarovski. Doch wie geht es dem Sicherheitsmitarbeiter?

Hier die Info der WSG Tirol soeben:

Der Sicherheitsmitarbeiter konnte heute mit einer diagnostizierten Gehirnerschütterung sowie einem HWS-Trauma die Klinik in Innsbruck wieder verlassen. Ein großer Dank gebührt allen ErsthelferInnen am Spielfeldrand.

