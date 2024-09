Die Achtelfinal-Duelle im UNIQA ÖFB-Cup stehen fest! Am heutigen Mittwoch wurde im Rahmen der Cup-Berichterstattung des ORF die Auslosung durchgeführt. Elf Bundesligisten sowie fünf Zweitligisten befanden sich in den Lostöpfen. Die Achtelfinal-Partien werden noch in diesem Jahr über die Bühne gehen. Spieltermine sind der 29. bis 31. Oktober 2024.

Die Achtelfinal-Duelle im Überblick

SV Horn - FK Austria Wien

ASK Voitsberg - LASK

Schwarz-Weiß Bregenz - GAK 1902

SV Stripfing/Weiden - SK Rapid

SC Austria Lustenau - TSV Hartberg

Wolfsberger AC - SK Austria Klagenfurt

Red Bull Salzburg - WSG Tirol

SK Sturm Graz - FC Blau-Weiß Linz

Das UNIQA ÖFB Cup Finale der Saison 2024/25 findet am 1. Mai 2025 im Wörthersee Stadion in Klagenfurt statt.

ÖFB Cup-Spieltermine der Saison 2024/25:

Achtelfinale: 29. bis 31. Oktober 2024

Viertelfinale: 31. Jänner bis 2. Februar 2025

Halbfinale: 1. bis 3. April 2025

Finale: 1. Mai 2025 in Klagenfurt

Fotocredit: Richard Purgstaller