Zum Ende der "englischen Woche" ist vor der nächsten "englischen Woche" für den LASK. Gilt auch für den kommenden Gegner SK Rapid. Beide Traditionsvereine ja zuletzt unter der Woche im UNIQA-ÖFB-Cup in den Nachtragsspielen der 2. Runde erfolgreich unterwegs und nächste Woche Mittwoch bzw. Donnerstag mit dem Auftaktspieltag in der UEFA Conference League im Einsatz. Vorher kommt es zum brisanten Duell zwischen Grün-Weiß und Schwarz-Weiß in der 8. Runde der ADMIRAL Bundesliga am Samstag in Hütteldorf (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

Gegen den SK Rapid braucht es im "Hexenkessel Hütteldorf" einen klaren Plan für Robert Žulj (r.), am Dienstag im ÖFB-Cup per Triplepack erfolgreich, und den LASK. Mit der Rückkehr des wochenlang verletzten Kapitäns kehrte bei den Linzern der Erfolg zurück. Apropos Rückkehr: Nach zwei Spielen Sperre ist am Samstag auch wieder Sascha Horvath (l.) verfügbar.

„Natürlich wollen wir aus Wien etwas mitnehmen, dafür braucht es eine Topleistung“

Nach einer wochenlangen Unserie mit fünf Bundesliga-Niederlagen in Serie tankte der LASK zuletzt mit zwei vollen Erfolgen wieder Selbstvertrauen. Der 4:2-Sieg in der Raiffeisen Arena gegen Aufsteiger GAK 1902 bei der Heimpremiere von Neo-Cheftrainer Markus Schopp bedeutete den zweiten Saisonerfolg in der Liga, dem die Schwarz-Weißen am Dienstag einen ungefährdeten 4:0-Sieg im ÖFB-Cup bei Regionalligist Sportunion Mauer folgen ließen.

Gegen den SK Rapid wollen die Linzer nun den positiven Trend der vergangenen Tage fortsetzen, wohl wissend, dass es dafür einer Topleistung bedarf. Führt doch der kommende Gegner die Tabelle mit 14 Punkten (4S, 2U, 1N) nach sieben Runden an. Die einzige Saison-Niederlage im Oberhaus war die 0:3-Klatsche beim FC Blau-Weiß Linz.

„Wir wissen, dass Rapid sehr gut in die Saison gestartet ist. Wir werden uns sehr gut vorbereiten müssen und schauen, dass wir am Samstag bei 100 Prozent sind. Natürlich wollen wir aus Wien etwas mitnehmen, dafür braucht es eine Topleistung“, betonte Kapitän Robert Žulj, für dessen Team das Spiel in Wien-Hütteldorf zugleich als Generalprobe für den Auftakt in der Ligaphase der UEFA Conference League am Donnerstag gegen Djurgardens IF (21 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) dient.

LASK seit sechs Spielen gegen SK Rapid ungeschlagen - zuletzt 5:0-Kantersieg in Linz

Mit positiven Erinnerungen für den LASK ist das jüngste Aufeinandertreffen mit dem SK Rapid behaftet. Ende April stellten die Athletiker in der heimischen Raiffeisen Arena beim 5:0 den höchsten Sieg über die Hütteldorfer in der Bundesliga ein. Darüber hinaus sind die Linzer seit sechs Duellen mit den Grün-Weißen ungeschlagen, vier davon endeten mit einem Remis.

Im Allianz Stadion konnten die Oberösterreicher zuletzt dreimal in Folge einen Punkt entführen. Blieben beide Teams in der letzten Begegnung in Wien torlos, hatte das Duell davor beim 3:3 jede Menge Spektakel geboten. Drei Auswärtspunkte hatten die Athletiker zuvor im August 2019 beim 2:1-Sieg mitgenommen.

Im Spitzenfeld der Liga liegen beide Teams in den Ballbesitzstatistiken. Der LASK weist mit 84 Prozent die zweithöchste Passgenauigkeit vor Rapid (83,2) auf, auch im durchschnittlichen Ballbesitz liegen die Linzer mit rund 62 Prozent auf Rang zwei vor den Hütteldorfern, die auf knapp 59 Prozent kommen.

„Rapid ist fantastisch in die Saison gestartet und steht zurecht an der Tabellenspitze"

LASK-Cheftrainer Markus Schopp: „Uns erwartet eine Mannschaft, die fantastisch in die Saison gestartet ist und zurecht an der Tabellenspitze steht. Rapid ist über die ganzen Spiele gewachsen und hat eine interessante Entwicklung genommen. Ich erwarte ein richtig gutes Spiel, auch von unserer Seite. Ich denke, dass auch wir mittlerweile durch harte Arbeit die nächsten Schritte gegangen sind und bereit sind für dieses spannende Spiel.“

Es fehlen: Torhüter Lawal, Ljubic, Flecker, Pintor und Andrade

