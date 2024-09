Nach wettbewerbsübergreifend vier Auswärtsbegegnungen in Serie kann der FC Red Bull Salzburg endlich wieder einmal im eigenen Stadion ran. Dabei empfängt der Vizemeister in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim am Samstag, den 28. September 2024, die Wiener Austria (Ankick: 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Diese Partie der 8. Runde in der ADMIRAL Bundesliga wird von Schiedsrichter Alan Kijas geleitet.

Kuriosum! Für die Fans des FC Red Bull Salzburg kommt es am kommenden Samstag erst zum zweiten Heimspiel der laufenden ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25, nachdem die Partien gegen den TSV Egger Glas Hartberg (wg. Champions-League-Play-off) und SK Austria Klagenfurt (witterungsbedingt) verlegt wurden. Das bisher einzige Heimspiel in der aktuellen Meisterschaft gewannen die Roten Bullen am 10. August mit 5:1 gegen den FC Blau-Weiß Linz, aktuell Überraschungs-Dritter.

„Weg in die Kabine werde ich auf jeden Fall finden"

FC Red Bull Salzburg-Cheftrainer Pepijn Lijnders über...

...das Duell mit den Wiener Violetten: „Die Austria ist zwar nicht so gut in die Saison gestartet, hat sich mittlerweile stabilisiert und auch gut gepunktet. Es wird also sicher ein schwieriges Duell mit ihnen. Wir spielen zu Hause und möchten da natürlich unseren Stil, unseren Fußball auf den Platz bringen.

Ich finde es gut, dass wir alle drei, vier Tage ein Match haben. Da kann man sehr schnell sehr eng zusammenwachsen und sich als Gruppe weiterentwickeln, was auch unser Ziel ist. Wir wollen unsere Ambition und Leidenschaft zeigen, dominant und kämpferisch auftreten, dabei aber auch guten Fußball spielen.“

…den Umstand, dass erst das zweite Bundesliga-Heimspiel vor der Tür steht: „Aus verschiedenen Gründen haben wir bisher in der Bundesliga kaum in der Red Bull Arena gespielt. Unser letztes Heimspiel ist schon ziemlich lange her, das war gegen Kiew. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir am Samstag wieder vor unseren Fans spielen können. Den Weg in die Kabine werde ich auf jeden Fall finden.“

„Austria Wien wird sehr motiviert zu uns kommen und uns schlagen wollen"

Der 20-jährige, deutsche RBS-Innenverteidiger Hendry Blank über …

… das Match gegen die Austria: „Ich freue mich definitiv auf das Match am Samstag, weil wir endlich wieder einmal daheim spielen. Austria Wien hat das letzte Spiel gegen Sturm Graz nach einem 0:2-Rückstand noch gedreht, wird deshalb sehr motiviert zu uns kommen und uns schlagen wollen. Da wollen wir natürlich dagegenhalten, von der ersten bis zur letzten Minute dominant spielen und Gas geben, damit wir das bessere Ende hoffentlich für uns haben.“

…seine bisherige Zeit in Salzburg: „Ich bin ja mittlerweile schon eine Weile hier, rund sechs Monate sind es jetzt. Mein Start war ein bisschen schwieriger, weil ich verletzt und auch einige Zeit krank war bzw. nicht so viel gespielt habe. Aber das sind alles Sachen, aus denen man lernt und die einen stärker machen In dieser Saison läuft es viel besser, ich habe schon einige Einsätze und gestern im Cup auch ein Assist. Ich fühle mich gut und kann wirklich sagen, dass ich bei Red Bull Salzburg angekommen bin.“

PERSONAL-UPDATE

Nicht einsatzbereit für dieses Match sind ÖFB-Team-Innenverteidiger Samson Baidoo (Wade), der brasilianische Stürmer Fernando (Oberschenkel), Daouda Guindo (Mittelfuß), Takumu Kawamura (Knie), der dänische Spielmacher Maurits Kjaergaard (Sprunggelenk) und Außenverteidiger Aleksa Terzic (Oberschenkel).

Der Einsatz von Mads Bidstrup (zuletzt erkrankt) ist noch fraglich.

DATEN & FAKTEN

Der FC Red Bull Salzburg ist seit 18 Spielen in der ADMIRAL Bundesliga gegen Austria Wien ungeschlagen (14 Siege, 4 Unentschieden) und verlor nur eines der letzten 33 BL-Duelle (23 Siege, 9 Remis).

