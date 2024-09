Sechs Tage nach dem skandalösen Wiener Derby in Hütteldorf geht bereits das nächste Bundesliga-Spiel im Westen Wiens über die Bühne. Am Samstag um 17 Uhr gastiert der LASK beim SK Rapid Wien (Samstag, ab 17 Uhr im Liveticker). Der LASK hat nach dem Trainerwechsel neues Selbstvertrauen getankt, einen wichtigen Ligasieg gegen den GAK bejubelt und in der 2. Runde des ÖFB-Cups gegen Union Mauer nichts anbrennen lassen. Doch auch die Grün-Weißen sind gut drauf und gehen mit einem Derbysieg im Rücken ins Duell gegen die Linzer.

Rapids Heimweste ist blütenweiß

Rapid hat in der Bundesliga eine blütenweiße Heimweste aufzuweisen: Vier Spiele, vier Siege. Nimmt man die internationalen Spiele dazu (2 Siege, ein Remis) haben die Hütteldorfer in den bisherigen sieben Saison-Heimspielen noch nicht verloren. Angesprochen auf die Heimstärke meint Rapid-Trainer Robert Klauß: "Wir fühlen uns daheim in unserem Stadion einfach wohl. Das merken auch die Fans und es ist etwas Besonderes, daheim zu spielen", so der Deutsche.

Mit dem LASK kommt nun aber eine Mannschaft nach Hütteldorf, die nach dem Trainerwechsel neuen Mut getankt hat: "Der LASK verfügt über einen sehr guten Kader, der hohe Ambitionen hat. Das haben sie auch formuliert. Sie haben viel Qualität im Ballbesitz und viele gute Einzelspieler. Durch den Trainerwechsel haben sie neue Energie bekommen, einen neuen Ansatz, eine neue Idee, welche Räume sie bespielen wollen. Darauf müssen wir uns gezielt vorbereiten", weiß der Coach der Grün-Weißen.

Ähnlich sieht es Lukas Grgic. Der Mittelfeldmotor, der auch eine Vergangenheit als LASK-Kicker hat, wurde im Cup gegen Donaufeld sicherheitshalber geschont: "Wir müssen schauen, dass Hütteldorf eine Macht bleibt", konstatiert der 29-jährige Welser. "Die Mannschaften von Markus Schopp spielen einen erkennbaren Fußball", fügt Grgic hinzu.

LASK seit sechs Spielen gegen Rapid ungeschlagen

Beim LASK ist der Respekt vor dem Tabellenführer aus Wien gegeben: „Wir wissen, dass Rapid sehr gut in die Saison gestartet ist. Wir werden uns sehr gut vorbereiten müssen und schauen, dass wir am Samstag bei 100 Prozent sind. Natürlich wollen wir aus Wien etwas mitnehmen, dafür braucht es eine Topleistung“, weiß LASK-Captain Robert Zulj.

Positiv für die Linzer ist die jüngste Bilanz gegen den SK Rapid: Seit mittlerweile sechs Duellen sind die Schwarz-Weißen aus der Stahlstadt gegen den Rekordmeister unbesiegt. Vier Duelle endeten jedoch mit einem Remis. Das bislang letzte Duell konnte der LASK im April dieses Jahres klar mit 5:0 für sich entscheiden.

