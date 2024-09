Das "Team der Stunde" bittet den amtierenden Meister in ADMIRAL Bundesliga-Runde 8 zum Tanz - am Samstag (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) kommt es im Hofmann Personal Stadion in Linz zum Klingenkreuzen des heroisch aufspielenden FC Blau-Weiß Linz auf Zwischenrang vier mit dem punktgleichen Doublesieger SK Sturm Graz, der noch das kräfteraubende Nachtragsspiel bei der Wiener Austria in den Beinen haben könnte. Vorab Statements aus dem steirischen Lager!

Vor der Königsklasse steht noch "Alltagskost" auf dem Programm - der Terminkalender von Christian Ilzer und den Seinen in diesem Herbst prall gefüllt.

"...haben die aktuell beste Mannschaft in Österreich im Spiel gegen den Ball als Gegner"

Cheftrainer Christian llzer meint: "Rückblickend auf die Austria ist das Positivste und gleichzeitig auch das Wichtigste, dass wir wieder zu dem gefunden haben, was uns auszeichnet - super erste Hälfte gespielt und in der zweiten zusammen als Team für Zählbares gefightet bis zum Umfallen. Das Negative ist, dass uns das Spiel enorme Substanz gekostet hat und uns zudem weitere Spieler fehlen.

Mit BW Linz haben wir die aktuell beste Mannschaft in Österreich im Spiel gegen den Ball als Gegner, zudem ist der Gegner ausgeruht, hat seit vier Spielen kein Gegentor mehr bekommen – resultierend daraus befinden sie sich im Flow, strotzen vor Selbstvertrauen und sind zu Recht in der Tabelle ganz vorne dabei. Wir werden Lösungen für diese Auswärtsaufgabe finden, haben alles unternommen, um uns mental und körperlich gut zu erholen und wollen mit einer starken Leistung wichtige Punkte für die Tabelle holen."

"...hoffentlich ähnlich gut spielen wie in der ersten Halbzeit in Wien"

Tomi Horvat sagt: "Blau-Weiß ist ein richtig unangenehmer Gegner, speziell in Linz. Wir müssen wieder alles geben, hoffentlich ähnlich gut spielen wie in der ersten Halbzeit in Wien und so hoffentlich drei Punkte mit nach Graz nehmen. Wir haben in der kurzen Zeit seit Mittwoch versucht, bestmöglich zu regenerieren und das Optimum aus der Vorbereitung auf Samstag herauszuholen – wir sind bereit für dieses Spiel!"

