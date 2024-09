Wie haben den 28. September 2028 und die ADMIRAL Bundesliga ist schon acht Wochen alt, doch für den FC Red Bull Salzburg kam es erst zum zweiten Heimspiel in der Meisterschaft in der Red Bull Arena. Dabei besiegte der Vizemeister nach dem 5:1-Erfolg über den FC Blau-Weiß Linz im August heute den FK Austria Wien mit 2:0 (1:0). Dabei hielten die Veilchen die Partie bis in die Schlußphase offen, ehe Unterschiedsspieler Oscar Gloukh, der beide Treffer erzielte, in der 88. Minute für die Entscheidung sorgte. Nachfolgend STATEMENS aus beiden Lagern.

„Wir haben wieder keinen Gegentreffer erhalten, bereits zum dritten Mal in Serie"

Pep Lijnders (Cheftrainer RB Salzburg) über...

…das Spiel: „Für uns war es heute ein absolut wichtiger Sieg. Wir haben wieder keinen Gegentreffer erhalten, bereits zum dritten Mal in Serie. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben uns auch gut im Pressing verhalten, vor allem in der zweiten Spielhälfte. Wir haben ein paar Dinge umgestellt, einige Spieler haben nachgelassen.“

…Matchwinner Oscar Gloukh: „Wenn er mit dem Ball zum Tor steht, kann er viel selbst kreieren. Er ist sehr gefährlich. Gott sei Dank haben wir vorne viele Spieler, die das tun können. Adam Daghim hat heute auch unglaublich gespielt. Für mich ist aber auch wichtig, wie das Team sich um ihn herum zusammen bewegt, damit er sein Spiel spielen kann. Er braucht Freiheit. Es sieht aus, als ob er auf der Straße spielen würde.“

…die Lehren aus dem Spiel vor der Champions-League-Begegnung mit Stade Brest (Dienstag, 18:45 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER): „Es fühlt sich irgendwie so an, dass viele Teams gegen uns ihr System umstellen. Normal spielt die Austria doch im 4-2-3-1, das machen sie sehr gut. Heute haben sie plötzlich mit einer Fünferkette verteidigt. Es fühlt sich aber gut an, zu gewinnen. Als nächstes wartet wieder die Champions League auf uns. Da müssen wir wieder voll da sein, das ist doch klar.“

„Da geht sicherlich ein ‚Push‘ durchs Team"

Janis Blaswich (Torhüter RB Salzburg) über...

…das Spiel: „Wir haben sicherlich einen Schritt nach vorne gemacht heute. Wir wollten aggressives Pressing spielen. Das haben wir heute sehr gut umgesetzt, was in den letzten Spielen nicht ganz so gut funktioniert hat. Wir sind froh, dass wir 2:0 gewinnen konnten.“

…seine Parade im Duell mit Malone: „Es war wichtig für die ganze Mannschaft. Wir haben drei Mal hintereinander zu Null gespielt. Da geht sicherlich ein ‚Push‘ durchs Team. Ich bin aber natürlich auch froh, dass ich mich auszeichnen konnte in der Eins-gegen-Eins-Situation. Dafür bin ich hier.“

…ob Pepijn Lijnders Salzburger „crazy guys“ zurück seien: „Im Bezug auf das Gegenpressing haben wir das heute sehr gut umgesetzt. Da waren wir die ‚crazy guys‘. Das hat heute sehr gut geklappt. Wir haben die Gegner auch nach hohem Ballverlust von uns nicht in Ruhe gelassen. Das war wichtig, dass wir diese Dinge wieder auf den Platz bringen, die zuletzt nicht optimal waren. Deswegen ist der Sieg heute sehr verdient.“

Leandro Morgalla (RB Salzburg) über seinen Weg zurück: „Ich bin schon sehr glücklich, dass ich nach der Leidenszeit endlich wieder auf dem Platz stehen kann. Das war für mich keine einfache Zeit. Das Jahr ist nicht so gut gestartet für mich, dann kam die Diagnose mit dem Herz. Deswegen bin ich umso glücklicher, nach dieser Zeit wieder mit meinen Kollegen auf dem Platz zu stehen und das machen zu können, was ich am liebsten mache, nämlich Fußball spielen.“

Auch in seinem siebenten Spiel seit seiner Rückkehr zu Austria Wien stand für Aleksandar Dragović und Violetten hinten die Null nicht, wurden auch im dritten Spiel der Helm-Truppe in der englischen Woche zwei Gegentore kassiert.

„...weil man gemerkt hat, dass wir extrem auf Zug sind“

Stephan Helm (Chefrainer FK Austria Wien) über...

…das Spiel: „Ich finde es sehr schade für die Burschen, weil man gemerkt hat, dass wir extrem auf Zug sind, sehr diszipliniert. Jeder Einzelne hat eine richtig gute Spannung gehabt. Wir haben mutig gespielt, haben Spielzüge auf den Platz gebracht. Die Burschen ärgern sich selbst am meisten über diese Details, die über solche Spiele entscheiden.“

…die positiven Schlüsse aus dem Spiel: „Wenn wir mit der Spannung und dem Fokus in jedes Spiel reingehen, dann bin ich optimistisch, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, dass wir unsere Punkte machen.“

Maurice Malone (Offensivakteur FK Austria Wien): „Wenn der eine oder andere Pass noch besser ankommt, dann stehen wir vor zwei hundertprozentigen Chancen, ich habe auch noch eine. Am Ende ist das dann Salzburg, sie machen das 2:0 und am Ende ist es ein verdienter Sieg. Es wäre mehr drin gewesen für uns.“

Philipp Wiesinger (Defensivallrounder FK Austria Wien) über seinen Weg zurück in die Bundesliga: „Für mich persönlich ist es umso schöner, dass es geklappt hat, nach dieser schwierigen Phase. Es war auch für den Kopf richtig belastend, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht. Für mich persönlich ist es natürlich super, dass ich wieder da bin und wieder spielen kann. Heute nach dieser Niederlage ist es natürlich nicht so lustig.“

„Stürmer haben wieder den Tiefgang, der Red Bull jahrelang ausgezeichnet hat, auf den Platz gebracht“

Thomas Silberberger (Sky Experte) über RB Salzburg: „Ich habe heute eine klare Steigerung bei Red Bull Salzburg erkannt, gegenüber den letzten Champions-League-Auftritten und letzten Samstag. Endlich haben die Stürmer wieder den Tiefgang, der Red Bull jahrelang ausgezeichnet hat, auf den Platz gebracht.

Das war eine klare Leistungssteigerung. Die wird man auch brauchen, wenn man in der Champions League bestehen will. Stade Brest ist mit Sicherheit wieder ein anderes Kaliber.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

SPIELFILM und AUFSTELLUNGEN im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty und GEPA-ADMIRAL