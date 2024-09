Zum vierten Mal in Folge kehrt der LASK mit einem Punkt aus Wien-Hütteldorf nach Linz, während der SK Rapid nach stolzen Heimsiegen gegen Meister SK Sturm Graz (1:0) und Vizemeister FC Red Bull Salzburg (3:2) sowie dem 2:0 gegen die WSG Tirol und dem 2:1-Erfolg im Wiener Derby erstmals im Allianz Stadion in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 nicht als Sieger vom Platz ging. Nach seinem Triplepack im ÖFB-Cup unter der Woche war auch heute wieder auf Kapitän Robert Žulj Verlass, der nach Burgstallers Führungstor noch ausglich und den Athletikern einen Zähler bescherte. Nachfolgend STATEMENTS.

Beide Fangruppen sorgten vor dem Anpfiff für sehenswerte Choreografien

„Nächstes Mal gehen sie beide zum Ball und hauen sich gegenseitig weg“

Robert Klauß (Cheftrainer SK Rapid) über...

…das Spiel: „Vom Spielerischen hat viel gepasst, wir hatten relativ viel Kontrolle und eine gute Ballzirkulation. Wir sind auch relativ häufig ins letzte Drittel gekommen. Der letzte Pass hat nicht ganz so hingehauen. Trotzdem hatten wir zwei Riesen-Möglichkeiten, eine nutzen wir, eine nicht. Am Ende ist das Entscheidende, wie wir das Gegentor bekommen. Wir legen dem Gegner den Ball auf. Das ist sehr ärgerlich, weil es völlig unnötig war, auch vom Zeitpunkt her. Deswegen ärgert mich das Gegentor extrem. Ab der 60. Minute wurde es dann wieder besser. Leider konnten wir uns nicht belohnen.“

…das Gegentor zum 1:1: „Fußballer sagen: ‚Nimm du ihn, ich hab‘ ihn!‘. Das ist schade. Einfach den Ball wegschlagen oder, wenn ich sicher am Ball bin, in den Umschaltmoment kommen. Da muss man eine klare Entscheidung treffen. Sie schauen sich beide an. Das ist ärgerlich. Das wird den Beiden auch nicht mehr passieren. Nächstes Mal gehen sie beide zum Ball und hauen sich gegenseitig vielleicht weg.“

…die Verletzung von Isak Jansson: „Es ist die Reizung im Knie wieder aufgebrochen, die vorher da war. Er hat sich fit gefühlt, bereit gefühlt. Das wirft ihn natürlich wieder zurück. Jetzt müssen wir in den nächsten Tagen abwarten, wie die Tendenz ist. Vor der Länderspielpause auf gar keinen Fall, danach schauen wir, wie es ist.“

…das anstehende Spiel in der Conference League: „Basaksehir ist von unseren Gegnern schon mit der stärkste, wenn man sich die Qualität der Mannschaft anschaut. Sie sind auch gut in die Liga gestartet, sind aktuell Vierter. Sie verfügen über sehr viel individuelle Qualität. Wir müssen schauen, dass wir ihnen ihre Stärke rauben. Sie haben selber sehr gerne den Ball. Da müssen wir schauen, dass wir unser Spiel durchsetzen.“

Guido Burgstaller (1:0-Torschütze SK Rapid): „Wir haben in der ersten Halbzeit sehr viel Kontrolle gehabt, aber nicht die Riesen-Torchancen. Trotzdem gehen wir 1:0 in Führung und kriegen dann ganz ein billiges Tor. Das tut natürlich weh. Wir haben dann alles probiert, ein paar Situationen nicht genau genug fertig gespielt. Man hat, denke ich, schon gemerkt, dass wir den Sieg mehr wollten.“

Im fünften Heimspiel in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 wurde es erstmals nichts mit einem Heimsieg für Kapitän Matthias Seidl und den SK Rapid, hatten sich die Grün-Weißen nach 1:0-Führung am Ende mit einem 1:1 zu begnügen und verloren dadurch die Tabellenführung.

„Es ist ein superwichtiger Punkt für uns, in einem sehr herausfordernden Moment“

Markus Schopp (Cheftrainer LASK) über...

…das Spiel: „Für den Moment, in dem wir uns befinden, war es ein gutes Spiel. Wir haben Verbesserungspotenzial in allen Dingen. Ich glaube, dass wir in der ersten Hälfte phasenweise sehr leiden mussten. Die Mannschaft hat ein super interessantes, spannendes Gesicht gezeigt, dass sie wirklich leidensfähig ist. Wir sind gut aus der Kabine rausgekommen.

In der zweiten Halbzeit war es über weite Strecken ein Fortsetzen von dem, wie wir uns entwickeln wollen. Das Umschalten war heute leider Gottes miserabel. Wir hätten da sicher das eine oder andere viel besser ausspielen können.“

…die Schlüsselmomente: „Es gibt immer diese Momente in jedem Spiel. Wir haben gewusst, dass ein starker Gegner vom ersten Moment an sofort versucht, Druck zu erzeugen. Die Phase haben wir gut überstanden. Dann waren wir defensiv gut im Spiel, haben diese Möglichkeiten gehabt, besser umzuschalten. Dann bekommst du das Tor, defensiv nicht so gelöst, wie wir uns das vorgestellt hatten.

Dann merkst du, dass die Mannschaft eine Reaktion zeigt. Das haben wir angesprochen, dass wir weiter mutig sein müssen, in den Aktionen klarer sein müssen. Das ist oft leichter gesagt, aber die Mannschaft war sehr bemüht. Deswegen passt das mit dem 1:1.“

…die Mentalität seiner Mannschaft: „Die Jungs haben es heute sehr gut verstanden, zu wissen, was es heißt, hier einen Punkt mitzunehmen. Es ist ein super wichtiger Punkt für uns, in einem sehr herausfordernden Moment. Die Jungs geben mir das Gefühl, dass sie verstehen, was man tun muss, um aus dieser Situation rauszukommen. Jeder, der ein bisschen tiefer blicken kann, weiß, dass man als Spieler damit zu kämpfen hat. Da muss man ein gutes Gefühl haben. Die Jungs haben heute das bestätigt, was ich die ganze Woche über gefühlt habe.“

…das anstehende Spiel in der Europa Conference League: „Natürlich ist es eine weitere Möglichkeit, in einem Spiel ein Zeichen zu setzen. Ich müsste lügen, wenn ich sage, dass ich mich nicht auf dieses Spiel freue. Es ist ein guter Gegner. Wir werden uns wieder eine Idee überlegen müssen. Das Linzer Publikum hat sich ein gutes Spiel verdient.“

„Riesenkompliment an die Mannschaft, dass wir in so einer Phase so ein Auswärtsspiel leisten"

Robert Žulj (Kapitän & 1:1-Torschütze LASK) über...

…das Spiel: „Riesenkompliment an die Mannschaft, dass wir in so einer Phase so ein Auswärtsspiel leisten. Das gegen Rapid, die aktuell sehr gut spielen. Trotzdem müssen wir einige Dinge ansprechen. Es wäre heute mehr drin gewesen. Wenn wir uns unsere Kontersituationen anschauen, mindestens zehn Stück in der ersten und zehn Stück in der zweiten Hälfte, wie katastrophal wir das ausspielen, dann tut es schon ein bisschen weh, wenn man die sehr gute Leistung über 90 Minuten siehst, dass du da nicht mehr mitgenommen hast."

…das anstehende Spiel in der Conference League: „Wir haben letztes Jahr die Erfahrung gemacht, dass du international wenig Fehler machen darfst, weil du sonst sofort bestraft wirst. Wenn wir unser Spiel auf den Platz bringen, dann bin ich mir sicher, dass wir die ersten drei Punkte einfahren können.“

„Lebensversicherung trifft es perfekt. Problemlöser würde passen, Taktgeber würde passen, Kapitän, Spielgestalter, Vollstrecker"

Thomas Silberberger (Sky Experte) über die Bedeutung von Robert Žulj für den LASK: „Lebensversicherung trifft es perfekt. Problemlöser würde passen, Taktgeber würde passen, Kapitän, Spielgestalter, Vollstrecker. Er ist alles, wahrscheinlich auch der verlängerte Arm vom Trainer. Da kann man aktuell nur in Superlativen reden. Er ist ein Spieler, der ein großes Alleinstellungsmerkmal hat. Er kann den ganzen Platz scannen.“

