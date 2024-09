Gegensätzliche Stimmungslage beim TSV Egger-Glas Hartberg und SCR Altach nach dem 2:0-Sieg der Steirer in ADMIRAL Bundesliga-Runde 8. Während die Vorarlberger nach ihrem Zwischenhoch im August nunmehr seit fünf Spielen ohne Sieg sind (2U, 3N) und sich in der Tabelle im freien Fall befinden, erfolgte bei den Blau-Weißen unter Neo-Cheftrainer Manfred Schmid die Trendwende, begeben sich Kapitän Heil & Co. nach der Maximal-Ausbeute aus dem Heimspiel-Doppel innerhalb von vier Tagen auf die Überholspur, grüßen nunmehr von Rang sieben. Und mit nachfolgenden STATEMENTS...wobei Altacher toben!

Lukas Gugganig (r.), hier im Duell mit Donis Avdijaj, der in Torjägermanier mit seinem ersten Saisontreffer den TSV Hartberg in Führung schoss, fühlte sich heute mit den Altachern benachteiligt.

„Bei den ganzen Szenen, die man Woche für Woche sieht, fehlt einfach das Gespür, was Fußball betrifft“

Joachim Standfest (Cheftrainer SCR Altach) über...

…das Spiel: “Es ist schwierig, da jetzt Ansätze zu finden. Wir haben wieder mit dem ersten Torschuss ein Tor gekriegt. Wir waren in der ersten Halbzeit offensiv nicht gut, aber defensiv sehr gut. Wir haben das in der Pause angesprochen, sind eigentlich mit viel Energie rausgekommen, dann nimmt das Spiel eine eigenartige Wendung.“

…die strittige gelb-rote Karte gegen Vesel Demaku: „Ich sehe weder einen Schlag, noch eine ausgefahrene Hand, noch sonst irgendwas. Gelb-Rot ist absolut unverständlich für mich. Bei den ganzen Szenen, die man Woche für Woche sieht, fehlt einfach das Gespür, was Fußball betrifft. Es ist nur mehr Regelauslegung und Regel, Regel, Regel. Was da passiert, dass zwei Spieler zum Kopfball springen, da nimmst du einmal die Hand. Das ist eine normale Bewegung. Vesel geht einfach zum Kopfball und der andere springt unten hinein. Der hat es übersehen eigentlich.

…die Lehren aus dem Spiel: „Wir müssen offensiv zulegen, das ist ganz klar. Wir haben zwei Mal ein sehr ähnliches Spiel gehabt, wo wir das Spiel kontrollieren und mit der ersten Chance ein Tor bekommen. Da müssen wir offensiv zulegen, damit wir wieder gefährlicher werden, wieder mehr Zug zum Tor kriegen. Es heißt weiterarbeiten.“

„Jeder Trainer wird hinterfragt. Fußball ist ein Tagesgeschäft"

Roland Kirchler (Sportdirektor SCR Altach) ob Joachim Standfest als Trainer hinterfragt werde: „Jeder Trainer wird hinterfragt. Fußball ist ein Tagesgeschäft. Das ist nicht nur in Altach so. Wenn man in drei Spielen nur einen Punkt hat, muss man intern eine Analyse machen, wie es immer so schön heißt.

Dann wird man beraten, wie man weitermacht. Die letzten drei Spiele waren auf alle Fälle nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Vielleicht muss die Brandrede wieder her, dass man dann wieder einen Doppelsieg macht. Das müssen wir jetzt intern beraten und dann werden wir weiter entscheiden.“

Lukas Gugganig (Abwehrspieler SCR Altach): „Wenn wir jetzt erstmal bei uns anfangen, was wir sicherlich tun, war unser Spiel mit dem Ball alles andere als gut heute. Wir sind kaum in gefährliche Situationen gekommen. Gerade in der ersten Halbzeit waren wir defensiv sehr stabil. Es war das Spiel, das wir erwartet haben.

Hartberg hat viel den Ball gehabt. Eine Wahnsinns-Entscheidung, meiner Meinung nach, entscheidet dieses Spiel schlussendlich. Eine ganze Halbzeit in Unterzahl gegen eine Mannschaft, die dann 80% den Ball hat, wird schwierig. Natürlich ist das erste Tor katastrophal verteidigt von uns. Grundsätzlich hat diese Entscheidung in der 46. Minute, die nicht nötig war, unser Spiel zerstört.“

„Rote Karte hat uns dann natürlich in die Karten gespielt"

Manfred Schmid (Neo-Cheftrainer TSV Hartberg, Foto) über...

…das Spiel: „Unser Ziel war es klar, dass wir die beiden Spiele gewinnen. Dass wir das dann so eindrucksvoll machen, ohne Gegentor, war richtig gut. Man darf nicht vergessen, dass wir am Donnerstag ein richtig schweres Spiel gegen die WSG gehabt haben. Von dem her war das richtig gut. Ich kann der Mannschaft nur gratulieren. Das macht natürlich Spaß. Wir sind ganz gut ins Spiel reingekommen.

Es war klar, dass wir in der ersten Halbzeit geduldig sein müssen. Das ist eine Mannschaft, die richtig gut verteidigt. Deswegen war es für uns schwierig, Chancen herauszuspielen. Wir sind nicht wirklich vor das Tor gekommen. Wir haben eine gute Restverteidigung gehabt. Wir wussten, dass wir sie lange bespielen müssen und dann die Chancen nützen. Die rote Karte hat uns dann natürlich in die Karten gespielt.“

…die Bedeutung der zwei Siege für die tägliche Arbeit: „Natürlich macht es die Arbeit einfacher, wenn alle mit einem strahlenden Gesicht zum Training kommen. Es war ganz wichtig, dass wir das Vertrauen der Spieler bekommen. Die erste Woche war jetzt schon hervorragend. Wir arbeiten sehr gut miteinander, verstehen uns richtig gut. Das Team rundherum leistet auch richtig gute Arbeit.“

…das anstehende Duell mit seinem Ex-Klub WAC: „Ich freue mich natürlich. Ich habe auch dort viele tolle Menschen kennengelernt, habe eine tolle Zeit gehabt, habe tolle Spieler ausgebildet. Ich bin schon gespannt.“

„Wir werden das in der Länderspielpause richtigstellen“

Erich Korherr (Obmann TSV Hartberg) über...

…die Ursachen für die Verpflichtung von Manfred Schmid: „Seine Vita kann sich sehen lassen, die Erfolge, die er gefeiert hat, mit Peter Stöger und alleine. Darum haben wir uns für Manfred Schmid entschieden. Es war eine tolle erste Woche. Es ist, ähnlich wie mit Markus Schopp, ein sehr vertrauensvolles Verhältnis. Wir sind da guter Dinge.“

…die neue Aufgabenverteilung beim TSV Hartberg: „Wir werden das in der Länderspielpause richtigstellen. Da werden wir alle Positionen neu bekleiden. Wir haben uns bis dort Zeit gelassen. Da wird es ein Statement von uns geben, wer genau was ist."

„Geil, richtig geil"

Furkan Demir (Spieler TSV Hartberg) über...

…das Spiel: „Es ist immer schön, drei Punkte einzufahren. Dass wir es jetzt zwei Mal daheim gemacht haben, ist umso schöner. Wer beteiligt war, ist egal. Wichtig sind die drei Punkte. Wir wollen jetzt einfach weitermachen und die nächsten drei Punkte holen.

…Neo-Coach Manfred Schmid: „Geil, richtig geil. Super Trainer, er wird uns weiterhelfen.“

Peter Stöger (Sky Experte) über die Lage beim SCR Altach: „Es ist natürlich eine sehr herausfordernde Saison, wenn du reinstartest und gleich eine Situation mit zwei Niederlagen vorfindest. Da wird vieles hinterfragt. Dann funktioniert es und du fühlst dich relativ sicher, dann geht es wieder nicht. Eigentlich ist es der ‚worst case‘ einer Saison. Du kannst dich an gar nichts festhalten. Das sind so verkorkste Saisonen. Da hinterfragst du wahrscheinlich vieles. Das taugt mir auch sehr, dass die Spieler da kritisch sind, dass sie kein gutes Spiel gemacht haben, dass sie auch nicht zufrieden sind.“

„Was erwartet ihr euch alle? Wir reden, bei allem Respekt, vom SCR Altach“

Marc Janko (Sky Experte) über...

…die Gelb-Rote Karte gegen Demaku: „Wirst du jetzt in Zukunft bestraft, wenn du springst und der andere nicht? Natürlich ist der dann höher mit seinen Armen. Es war jetzt keine bewusste Aktion gegen den Kopf, sondern er hat den Kopfball gespielt. Man braucht die Arme, um hoch zu kommen.

Ich verstehe diese Entscheidung überhaupt nicht und verstehe auch den Ärger der Altacher. Hartberg war schon der verdiente Sieger, aber natürlich hat diese Karte das Spiel komplett in die Richtung zugunsten der Altacher gelenkt.“

…ob die Erwartungshaltung beim SCR Altach zu groß sei: „Die Enttäuschung ist eine Tochter der Erwartung. Wenn du diese Aussagen öffentlich ständig für dich reklamierst, dann ist es klar, dass irgendwann das Umfeld sagt: ‚Um Gottes Willen, vielleicht sind wir wirklich so schlecht. Ich sehe es eher so: Was erwartet ihr euch alle? Wir reden, bei allem Respekt, vom SCR Altach.

Da fallen mir aktuell zwei Mannschaften ein, die mit ihnen tauschen würden, die sind nämlich hinter ihnen. Sie sind voll dabei, auf Platz sechs sind es momentan drei Punkte. Bitte cool bleiben alle!“

