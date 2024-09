Mitte September wurde Österreich von der verheerenden Hochwasserkatastrophe, die vor allem Niederösterreich, aber auch Heimatstadt sowie -bezirk des SK Rapid, Wien Penzing, betroffen hat, in Atem gehalten. Viele Menschen stehen immer noch vor den Trümmern ihrer Existenz, weshalb der ADMIRAL Bundesligist aus Hütteldorf im Rahmen seiner Möglichkeiten einen kleinen Teil dazu beitragen will, den Betroffenen zu helfen. So stand das 343. Wiener Derby am 21. September 2024 unter dem Motto „GEMEINSAM.HELFEN.SPENDEN.“.

Bei der Scheckübergabe v. l.: Markus Katzer, Steffen Hofmann, Alexander Wrabetz, Martin Boyer (Landesfeuerwehr NÖ), Pius Strobl (ORF), Klaus Formanek (Samariterbund Wien) und Marcus Knipping.

„Konnten als Rapid-Familie einmal mehr unseren großartigen Zusammenhalt zeigen"

Bei vielfältigen Aktionen (u.a. das Einsammeln von Becherspenden, einer Spendenaktion via rapidshop.at, der Unterstützung von Fanklubs, einer Tombolaverlosung im VIP-Bereich und einer Versteigerung von matchworn-Trikots) konnte die Rapid-Familie ihr großes grün-weißes Herz beweisen. Darüber hinaus beteiligte sich auch der SK Rapid inklusive Spieler rund um Kapitän Matthias Seidl an der Spendenaktion, wodurch schlussendlich eine beachtliche Summe von 35.000 Euro an die Initiative „ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH – HOCHWASSERKATASTROPHE“ (eine Zusammenarbeit des ORF mit Österreichs führenden Hilfsorganisationen) übergeben werden konnte.

In der Halbzeitpause des letzten Heimspiels, bei dem als Dank und Anerkennung auch alle Feuerwehrmänner und -frauen aus Niederösterreich eingeladen waren, wurde der Spendenscheck auch bereits vom Präsident des SK Rapid Alexander Wrabetz und der grün-weißen Geschäftsführung (Steffen Hofmann, Markus Katzer und Marcus Knipping) stellvertretend an Pius Strobl (ORF), Klaus Formanek (Samariterbund Wien) und Martin Boyer (Landesfeuerwehrkommandant NÖ-Stv.) übergeben.

Im Rahmen der Übergabe meint Alexander Wrabetz: „Wir sind sehr stolz, dass wir heute diesen Scheck mit dieser beachtlichen Spendensumme übergeben und dadurch als Rapid-Familie einmal mehr unseren großartigen Zusammenhalt zeigen konnten. Ein großes Dankeschön an jeden einzelnen Fan, der unsere Aktion unterstützt hat!“.

„Jede Spende, egal ob groß oder klein, kann einen bedeutenden Unterschied machen"

Pius Strobl, als Leiter Corporate Social Responsibility für die Spendenaktion im ORF verantwortlich, ergänzt abschließend: „Das Wasser geht, die Zerstörung bleibt. Jede Spende, egal ob groß oder klein, kann einen bedeutenden Unterschied machen. Sie kann dazu beitragen, ein zerstörtes Zuhause wieder aufzubauen, notwendige Haushaltsgeräte zu ersetzen oder einfach nur den täglichen Bedarf zu decken.

Bei Hochwasser und Zerstörungen in diesem Ausmaß ist vor allem schnelle und unbürokratische Hilfe gefragt. Mit den Spenden, die über ÖSTERREICH HILFT ÖSTERREICH gesammelt werden, wird punktgenau jenen Menschen geholfen, die es dringend benötigen. Wir danken der großen RAPID-Familie für ihre Solidarität mit den Mitbürgerinnen und Mitbürgern in den betroffenen Regionen.“

Bei unserer Spendenaktion für die Hochwasseropfer bewies die Rapid-Familie einmal mehr ihr großes Herz: Beachtliche 35.000 Euro wurden für den guten Zweck gesammelt! 👏



Wir sagen DANKE für eure Unterstützung! 💚



▶️ https://t.co/0STciJ6XCt#SCR2024 pic.twitter.com/d1K9gKeTp2 — SK Rapid (@skrapid) September 30, 2024

Fotocredit: SK Rapid/Graf