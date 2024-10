Ligaportal.at, mit 80 Millionen Zugriffen pro Monat Österreichs beliebtestes Fußball-Fan-Portal, arbeitet seit Anfang des Jahres mit dem Wolfsberger AC zusammen. In Kooperation mit dem Bundesliga-Klub freut sich Ligaportal.at zwei VIP-Tickets für das kommende Bundesliga-Match zwischen dem WAC und dem TSV Hartberg am Samstag, den 5. Oktober um 17.00 Uhr verlosen zu dürfen. Ligaportal.at überträgt das Match wie immer natürlich live (zum Ticker).

Gewinnen Sie zwei VIP-Tickets

Die Teilnahme ist kinderleicht: Beantworten Sie einfach unsere Gewinnspielfrage: "Zum wievielten Mal ist Dietmar Kühbauer Cheftrainer beim WAC?" Senden Sie Ihre Antwort per E-Mail mit dem Betreff "VIP WAC" bis Freitag, den 4. Oktober um 12:00 Uhr an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! . Der / Die Gewinner/in wird schriftlich per Mail verständigt. Keine Barablöse möglich.

Nutzen Sie diese einzigartige Chance, Bundesliga-Luft zu schnuppern und die Atmosphäre des Spiels aus dem wunderschönen VIP-Club zu erleben. Werden Sie Zeuge, wie der WAC und der TSV Hartberg um wichtige Punkte kämpfen.

Nehmen Sie jetzt am Gewinnspiel teil - Ihre VIP-Erfahrung wartet!

Foto: WAC