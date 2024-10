Nach der Auslosung der Paarungen für das Achtelfinale im UNIQA ÖFB Cup wurden nun auch die Termine und die TV-Übertragungen festgelegt.

Am Dienstag, 29. Oktober wird das Achtelfinale mit dem Duell SC Austria Lustenau vs. TSV Egger Glas Hartberg (19:00 Uhr, LIGAPORTAL LIVETICKER) eröffnet.

Am Mittwoch, 30. Oktober geht es mit den restlichen sieben Begegnungen weiter. SV Stripfing/Weiden vs. SK Rapid, SV Horn vs. FK Austria Wien sowie ASK Voitsberg vs. LASK sind ab 18:15 Uhr LIVE im LIGAPORTAL LIVETICKER zu sehen, FC Red Bull Salzburg vs. WSG Tirol, RZ Pellets WAC vs. SK Austria Klagenfurt sowie SK Puntigamer Sturm Graz vs. FC Blau-Weiß Linz werden ab 20:30 Uhr übertragen.

Das Aufeinandertreffen zwischen dem SC Schwarz-Weiß Bregenz vs. GAK 1902 kann ab 19:00 Uhr verfolgt werden.

Alle Achtelfinal-Spiele des UNIQA ÖFB Cup im Überblick:

SC Austria Lustenau vs. TSV Egger Glas Hartberg

Dienstag, 29.10.2024, 19:00 Uhr, ImmoAgentur Stadion Bregenz

SV Stripfing/Weiden vs. SK Rapid

Mittwoch, 30.10.2024, 18:15 Uhr, Naturarena Hohe Warte

SV Horn vs. FK Austria Wien

Mittwoch, 30.10.2024, 18:15 Uhr, Sparkasse Arena Horn

ASK Voitsberg vs. LASK

Mittwoch, 30.10.2024, 18:15 Uhr, Münzer Bioindustrie Sportpark

SC Schwarz-Weiß Bregenz vs. GAK 1902

Mittwoch, 30.10.2024, 19:00 Uhr, ImmoAgentur Stadion Bregenz

FC Red Bull Salzburg vs. WSG Tirol

Mittwoch, 30.10.2024, 20:30 Uhr, Red Bull Arena

RZ Pellets WAC vs. SK Austria Klagenfurt

Mittwoch, 30.10.2024, 20:30 Uhr, Lavanttal-Arena

SK Puntigamer Sturm Graz vs. FC Blau-Weiß Linz

Mittwoch, 30.10.2024, 20:30 Uhr, Merkur Arena

Prämien:

Für jeden Heimverein wird in der 3. Runde (Achtelfinale) eine Prämie in Höhe von € 9.500,- ausgeschüttet, für jeden Gastverein € 16.000,- ausbezahlt.

Weitere Termine im UNIQA ÖFB Cup 2024/25:

Viertelfinale: 31. Jänner bis 2. Februar 2025

Halbfinale: 1. bis 3. April 2025

Finale: 1. Mai 2025