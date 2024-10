In Österreich schnürte er seine Fußballschuhe schon für den LASK (127 Pflichtspiele), den SK Rapid (103 Pflichtspiele) und nunmehr seit der Saison 2024/25 für den RZ Pellets WAC (bis dato sieben Einsätze): Maximilian Ullmann. Der 28-jährige Linksverteidiger war nun zu Gast im Sky Sport Austria-Podcast "DAB | Der Audiobeweis" - nachfolgend Auszüge daraus.

Hier im Dress des SK Rapid: Maximilian Ullmann, der in Österreich nunmehr schon für drei renommierte Bundesligisten auflief.

"...Menschlichkeit zeichnet ihn einfach aus"

WAC-Akteur Maximilian Ullmann...

…über WAC-Trainer Dietmar Kühbauer: „Wenn man den Trainer beschreiben muss, weiß man einfach, dass die Menschlichkeit ihn einfach auszeichnet. Er lebt es vor, Respekt entgegenzubringen, weil er diesen auch einfordert. Die technisch-taktische Fähigkeit, wie er Mannschaften führt und auf das jeweilige Spiel einstellt, als Team zu fungieren, zeichnet ihn aus. Wir haben in der Vergangenheit sehr erfolgreich bei Rapid zusammengearbeitet. Er weiß genau, was er von mir verlangen kann, und ich weiß, wie er die Spieler händelt. Daher passt es sehr gut. Die Menschlichkeit an sich ist das, bei dem ich sage, dass es immer seltener wird.

Du lässt dann nicht locker und sagst, dass es heute gemütlich wird, weil er es gar nicht zulässt. Da geht dann ein Ruck durch die Mannschaft und jeder zieht komplett mit. Es ist schon einzigartig, weil er alle Spieler mitreißt. In Italien hat es Taktiktrainingseinheiten gegeben, bei denen wir über drei Stunden am Platz gestanden sind. Natürlich sind da Unterschiede, weil Italien einfach für die Defensive bekannt ist. Für mich ist die Menschlichkeit der größte Unterschied.“

…über den Entschluss zum Wolfsberger AC zu wechseln: „Im Sommer war es natürlich eine Überlegung, mit dem Aufstieg und dem neuen Trainer doch noch zu bleiben. Schlussendlich habe ich mich für den Fußball entschieden, weil ich wieder spielen wollte. Ich weiß selbst, dass ich es noch kann und jeder Mannschaft helfen kann. Ich wollte wieder Fußball spielen und habe mich dann für den WAC entschieden.“

"...konzentriere mich auf die Aufgaben beim WAC"

…über das ÖFB-Team: „Natürlich bleibt es das Ziel. Ich bin jetzt einmal hier und konzentriere mich auf die Aufgaben beim WAC. Da möchte ich über solche Dinge gar nicht reden. Leider ist es bisher nur ein Spiel gewesen. Bei Franco Foda war ich fünfmal dabei, aber es hat leider nur zu einem Kurzeinsatz gereicht. Ich konzentriere mich auf die tägliche Arbeit und was dann kommt, entscheiden sowieso andere Leute.“

…über seine Zeit beim LASK: „Es war eine sehr besondere Zeit. Es war meine erste Saison in der Bundesliga. Wir haben als Mannschaft super agiert. Jeder hatte seine Aufgaben und wir waren eine eingespielte Mannschaft. Neuzugänge hatten es bei uns eigentlich schwer, weil wir die Spielidee so innehatten und ein eingeschworener Haufen waren, wo jeder wusste, was der Hintermann beziehungsweise Vordermann vorhat. Es war eine schöne Zeit, an die ich mich gerne zurückerinnere.“

…über eine mögliche Rückkehr zu einem seiner Ex-Vereine LASK und SK Rapid: „Natürlich spricht nichts dagegen. Ich bin aber jetzt hier beim WAC und sehr glücklich und sehr dankbar, dass ich die Chance und das Vertrauen bekommen habe. Das ist für mich sehr wichtig. Über das, was nächstes Jahr oder in zwei bis drei Jahren ist, mache ich mir derzeit keinen Kopf.“

