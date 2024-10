Folgt SK Sturm Graz-Sportchef Andreas Schicker seinem seinen ehemaligen Mittelfeld-Motor Alexander Prass nach Deutschland zur TSG 1899 Hoffenheim? Gestern Abend bestätigte das Mastermind der "Blackies" neuerlich den Kontakt zum dortigen Bundesligisten. Was der 38-Jährige selbst zu den Spekulationen sagt und welche Meinung ein renommierter Sky-Experte vertritt, siehe Statements nachfolgend.

"...ist eines Tages mein Ziel, dort hin zu gehen"

Andreas Schicker (Sportdirektor SK Sturm Graz) über einen etwaigen Wechsel seiner Person zur TSG Hoffenheim: „Es ist so, dass im Sommer Kontakt war und es auch jetzt wieder nach der Transferzeit einen Kontakt gegeben hat, mehr aber auch nicht. Wir werden sehen, was in den nächsten Wochen passiert. Dass es eines Tages mein Ziel ist, dort hin zu gehen, daraus habe ich nie ein Geheimnis gemacht. Es hat Kontakt gegeben. Wie konkret, da ist es nicht der richtige Zeitpunkt, um das zu sagen. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt.“

Sky-Experte Didi Hamann über einen etwaigen Transfer von Andreas Schicker zu Hoffenheim: „Ich bin mir zu 95 Prozent sicher, dass er nach der Länderspielpause in Hoffenheim sein wird."

