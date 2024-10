Nachdem der aktuell Tabellenfünfte FC Blau-Weiß Linz zuletzt in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 gegen Meister SK Puntigamer Sturm Graz seine erste Heimniederlage kassierte, wollen die Stahlstädter am Samstag wieder auswärts punkten. Zuletzt gab es ja in Altach den ersten Auswärtsdreier, kommenden Samstag, den 5. Oktober, geht es für Toptorjäger Ronivaldo & Co. in Runde 9 wieder in den Westen. Zur WSG Tirol (Samstag, 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). In Innsbruck gelang den Blau-Weißen vor einem Jahr am 2. September mit 4:2 der erste Sieg im Oberhaus nach dem Aufstieg. Schiedsrichter: Alan Kijas.

Die Blau-Weißen wollen auch im zweiten Auswärtsspiel en suite nach Spielende im Kreis wieder einen Sieg feiern.

"Wattener Wundertüte" ließ zuletzt mit 3:1-Sieg in Wolfsberg aufhorchen

Nach der knappen 1:2 Heimniederlage gegen Meister und Spitzenreiter SK Sturm Graz wartet auf die Blau-Weißen im letzten Spiel vor der zweiten Länderspielpause der Saison auswärts die WSG Tirol. Dort will die Mannschaft rund um Cheftrainer Gerald Scheiblehner den zweiten Auswärtssieg in Folge feiern und das Punktekonto weiter aufstocken.

Die Wattener liegen aktuell mit acht Punkten auf dem neunten Tabellenplatz und ließen in der vergangenen Runde mit einem 3:1-Coup beim Wolfsberger AC aufhorchen, zugleich der zweite Dreier in dieser Spielzeit für das Semlic-Team - beide auswärts.

Die Bilanz der Aufeinandertreffen in der vergangenen Saison ist mit jeweils zwei Siegen und zwei Niederlagen ausgeglichen. Unvergessen bleibt jedoch das erste Duell der vergangenen Saison am 2. September 2023, als die Blau-Weißen gegen die WSG ihren ersten Sieg in der Bundesliga feierten. Auch wenn die Voraussetzungen am Samstag andere sind, wollen die Oberösterreicher wieder drei Punkte mit nach Linz nehmen.

Cheftrainer Gerald Scheiblehner: "Nach der Niederlage gegen den Doublesieger gehen wir in Innsbruck wieder auf drei Punkte los. Wir treffen auf eine spielerisch sehr gute Mannschaft, die bisher eine sehr gute Saison spielt."

Personalupdate

Weiterhin ausfallen werden Joao Luiz Soares Alves, Oliver Wähling, Lukas Tursch, Conor Noß und Torhüter Radek Vitek.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at