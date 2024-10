Nach der verletzungsbedingten Absage von Morten Frendrup rückt Mads Bidstrup, Mittelfeldspieler des FC Red Bull Salzburg, erstmals in den Kader der dänischen A-Nationalmannschaft nach. Der dänische Fußball-Verband bestätigte am Donnerstag, dass der 23-Jährige den verletzten Morten Frendrup ersetzen wird, der seit Anfang 2022 für den italienischen Erstligisten Genoa spielt. Während Bidstrup seit Sommer vergangenen Jahres für die Roten Bullen 47 Pflichtpartien (drei Tore, zwei Assists) absolvierte und beim österreichischen Vizemeister noch bis Juni 2028 unter Vertrag steht.

In Dänemarks Kader für Spiele gegen Spanien & Schweiz

Für Mads Bidstrup bedeutet diese Nominierung einen Meilenstein in seiner Karriere. Zuvor war der Rechtsf8ß in der U21-Auswahl seines Landes aktiv, wo er insgesamt zehn Länderspiele bestritt. Nun erhält der Blondschopf, der am kommenden Sonntag zum Topspiel mit dem FC Red Bull Salzburg bei Double-Gewinner SK Sturm Graz gastiert (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), die Chance, sich im A-Nationalteam zu beweisen.

Auch Salzburgs Mittelfeldtalent Maurits Kjaergaard wurde Ende August erstmals für die dänische A-Elf nominiert. Allerdings verletzte sich der 21-Jährige im ADMIRAL Bundesligaspiel gegen den SK Rapid und muss daher weiter auf sein Debüt warten.

Die dänische Nationalmannschaft steht in der UEFA Nations League vor zwei richtungsweisenden Parteien: Am 12. Oktober trifft sie auf Europameister Spanien, drei Tage später folgt das Duell mit der Schweiz. Mit Siegen gegen die Eidgenossen (2:0) und Serbien (2:0) liegt Dänemark derzeit an der Spitze der Gruppe A4.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Getty