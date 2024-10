Das Auswärts-Debüt als Neo-Cheftrainer beim TSV Egger Glas Hartberg führt Manfred Schmid am morgigen Samstag (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) ausgerechnet zu seinem Ex-Klub RZ Pellets WAC, für den der 53-jährige Wiener von März 2023 bis heuer im Juni als Coach fungierte. Nach dem Punktemaximum aus dem Heimspiel-Doppel will Schmid mit den Blau-Weißen auch in der dritten ADMIRAL Bundesliga-Partie in Folge anschreiben. Schiedsrichter der Partie in der Lavanttal Arena ist der erfahrene Tiroler Walter Altmann.

"Es löst keine besonderen Emotionen aus"

Die Hartberger tankten nach sechs Spielen ohne Dreier mit den beiden jüngsten Heimsiegen gegen die Westklubs SCR Altach (2:0) und WSG Tirol (1:0) jede Menge Selbstvertrauen und wollen den daraus resultierenden Schwung vor der nächsten Länderspielpause mit ins benachbarte Kärnten nehmen. Neben den beiden vollen Erfolgen aus zwei Spielen stand bei Schlussmann Raphael Sallinger & Co. obendrein hinten jeweils die Null.

Cheftrainer Manfred Schmid vor dem Match gegen seinen Ex-Klub: "Besonders ist das Spiel deswegen, weil es noch nicht lange her ist, dass ich auf der anderen Seite gestanden bin und man viele bekannte Leute treffen wird. Es löst aber keine besonderen Emotionen aus. Mein Fokus liegt komplett auf meiner Mannschaft. Wir wollen das Spiel gewinnen genauso wie gegen die WSG und Altach, es ist nicht mehr oder weniger wichtig."

Innenverteidiger Paul Komposch: "Für die Partie am Samstag gegen den WAC sind wir sehr gut vorbereitet. Wir wollen den Schwung aus den letzten beiden Spielen mitnehmen und mit drei Punkten nach Hause kommen."

Siehe auch:

Gewinnen Sie zwei VIP-Tickets für das Bundesliga-Match WAC vs. TSV Hartberg!

ADMIRAL Bundesliga-Vorschau Runde 9: Top-Duell der Königsklassen-Klubs in Graz

Vor der Länderspielpause geht´s für unsere Mannschaft am Samstag zum @WolfsbergerAC. Nach einer perfekten Woche wollen unsere Jungs nachlegen und im 7. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen bleiben.



Der Vorbericht: https://t.co/F5bezisV2y#wachtb #admiralbl #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/s83oiLwD1P — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) October 3, 2024

Fotocredit: RiPu-Sportfotos