In der 9. Runde der ADMIRAL Bundesliga empfängt die WSG Tirol den Überraschungs-Tabellenfünften FC Blau-Weiß Linz am Innsbrucker Tivoli. Gegen die Mannen aus der Stahlstadt wollen Kapitän Valentino Müller & Co. am Samstag (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) nach dem 3:1-Coup in Wolfsberg den nächsten Punktgewinn einfahren und erstmals in dieser Saison am Innsbrucker Tivoli einen vollen Erfolg feiern. Ein Spieler der Wattener präsentierte sich in der Vorsaison besonders in Torlaune gegen die Stahlstädter: Mahamadou Diarra, der 20-jährige Malier. Siehe im nachfolgenden Beitrag.

Vier Tore erzielte Mahamadou Diarra (r.) in der vergangenen Saison in der ADMIRAL Bundesliga, allesamt gegen den FC Blau-Weiß Linz. Darunter drei in den Heimspielen, inklusive einem Doppelpack heuer am 12. April beim 2:1-Sieg am Innsbrucker Tivoli. In der laufenden Spielzeit scorte der 20-jährige Malier bisher ein Mal, auswärts bei der 2:4-Niederlage bei Double-Gewinner SK Sturm Graz.

"Sie haben es geschafft, Sturm Graz am Rande einer Niederlage zu haben"

Unentschieden – Niederlage – Sieg. Die Grün-Weißen aus Tirol konnten in der "englischen Woche" ihr Punktekonto auf acht Zähler hochschrauben und reihen sich damit auf Platz 9 der ADMIRAL Bundesliga ein, mit acht Punkten fünf Zähler hinter den Gästen. Vor der zweiten Länderspielpause der noch jungen Saison 2024/25 wartet mit dem FC Blau-Weiss Linz die nächste schwere Aufgabe auf den Tiroler Bundesligisten.

"Es wird wiederum ein schwieriges Spiel für uns. Es ist komplett anders als die Spiele in der englischen Woche davor. Der FC Blau-Weiss Linz spielt eine sehr gute Saison. Sie haben es geschafft, Sturm Graz am Rande einer Niederlage zu haben. Es ist eine extrem physische Mannschaft, die in ihrer Struktur klare Abläufe hat und mit sehr guten Einzelspielern gespickt ist", ist sich Cheftrainer Philipp Semlic den Stärken der Scheiblehner-Elf bewusst.

Nach acht Spieltagen hat der Aufsteiger der Vorsaison bereits 13 Punkte auf der Habenseite vorzuweisen und ist damit punktgleich mit dem RZ Pellets WAC und FC Red Bull Salzburg auf Platz fünf platziert.

Pattstellung im Statistikbereich

In der abgelaufenen Spielzeit standen sich die WSG Tirol und der FC Blau-Weiss Linz mit Grunddurchgang und unterem Play-off gleich viermal gegenüber. Dabei erspielten sich die Grün-Weißen sechs aus 12 möglichen Punkten, behielten somit zweimal die Oberhand und mussten sich im Gegenzug auch zweimal geschlagen geben.

Pink Ribbon & fairplay Aktionswochen 2024

Auch in diesem Jahr beteiligt sich der Tiroler Bundesligist im Oktober am Brustkrebsmonat sowie den fairplay Aktionswochen. Dabei setzen Kapitän Valentino Müller & Co. im Vorfeld der 9. Runde der ADMIRAL Bundesliga gemeinsam mit den Gästen aus Linz ein klares Zeichen gegen Gewalt, Sexismus und Hass.

Darüber hinaus erstrahlt das Tivoli Stadion Tirol bei den beiden Heimspielen mit den OÖ-Duellen gegen den FC Blau-Weiss Linz sowie den LASK in der Farbe Pink, um auf die Themen Prävention, Früherkennung sowie Brustkrebsforschung aufmerksam zu machen.

Testspiel in der Länderspielpause fixiert! ℹ



Wir bestreiten am 10. Oktober (14:30 Uhr | Gernot Langes Stadion) ein Testspiel gegen den Zweitligisten SC Austria Lustenau.



📺 Das Spiel wird live auf YouTube übertragen.



Alle Infos ➡️ https://t.co/kZ4ROPdxI1#WirSiegenGemeinsam pic.twitter.com/S5qDsocJdY — WSG Tirol (@WSGTIROL) October 2, 2024

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL