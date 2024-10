Knapp 64 Stunden nach dem Auftaktspiel in der UEFA Conference League ist der LASK in der heimischen ADMIRAL Bundesliga wieder gefordert. Die Athletiker empfangen am 9. Spieltag am Sonntag (14.30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) in der Raiffeisen Arena den Tabellensechsten SK Austria Klagenfurt und wollen dabei an die Leistungen von den Spielen gegen den GAK 1902 (4:2) und SK Rapid (1:1) anschließen. Zugleich will der derzeit Tabellenvorletzte den Nimbus der Unbesiegbarkeit gegen die Kärntner Violetten wahren. Im Zuge des Spiels soll außerdem ein wichtiges Sozialprojekt ins Leben gerufen werden.

Fallen die Athletiker wieder über die Kärntner Violetten her? In der Vorsaison gelangen Branko Jovicic und dem LASK gegen Christopher Cvetko und Austria Klagenfurt drei Siege (bei einem Remis im Februar in Grunddurchgang, 2:2 in Linz). Darunter im Frühjahr in der Meistergruppe am 31. März daheim mit 1:0 (Goldtorschütze: Felix Luckeneder) und am 5. Mai mit 2:0 in Klagenfurt (Doppeltorschütze Marin Ljubičić).

Vier Pflichtspiele ungeschlagen

In sportlicher Hinsicht sind die Linzer seit vier Pflichtspielen ungeschlagen: Neben den beiden Siegen über den GAK 1902 und im ÖFB-Cup über die Sportunion Mauer sprangen auch zwei Punkteteilungen beim SK Rapid sowie in der Conference League gegen Djurgardens IF heraus. Beim 2:2 gegen den schwedischen Tabellenzweiten waren die Athletiker lange Zeit auf Erfolgskurs und zwischenzeitlich mit 2:0 vorn gelegen, am Ende verbuchten die Linzer einen Punkt zum Start in die Europacup-Ligaphase.

Wissend, dass leistungstechnisch noch viel Luft nach oben besteht. „Wir müssen uns steigern, damit wir am Sonntag in der Bundesliga da weitermachen, wo wir gegen Rapid aufgehört haben“, betonte Kapitän Robert Žulj. Erfreulich: Mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 meldete sich Florian Flecker nach längerer Verletzungspause erfolgreich zurück.

In der Bundesliga wartet nun vor der nächsten Länderspielpause ein weiteres wichtiges Spiel auf die Mannschaft von Cheftrainer Markus Schopp. Im Falle eines Erfolges über Austria Klagenfurt könnte man bis auf einen Zähler an den derzeitigen Sechstplatzierten aus Kärnten heranrücken. Die Pacult-Elf präsentierte sich zuletzt jedoch in guter Verfassung und sammelte in den vergangenen vier Runden starke zehn Punkte.

Makellose Bilanz gegen Austria Klagenfurt

Für den LASK spricht wiederum die Bilanz gegen die Klagenfurter aus den vergangenen Jahren. Seit der Neugründung des Klubs im Jahr 2007 blieben die Schwarz-Weißen in sämtlichen 21 Aufeinandertreffen bei 16 Siegen und fünf Remis ungeschlagen und erzielten stets zumindest ein Tor. In der höchsten Spielklasse standen sich die beiden Teams seit dem Aufstieg der Kärntner 2021 zehnmal gegenüber.

In sechs Fällen behielten die Linzer die Oberhand, vier Mal wurden die Punkte geteilt. In der abgelaufenen Spielzeit schafften beide Klubs den Sprung in die Meistergruppe, was insgesamt vier Saisonduelle zur Folge hatte. Drei davon konnte der LASK für sich entscheiden, zuletzt im Mai beim 2:0 am Wörthersee, gleichwohl zuvor beim 1:0 im März in der heimischen Raiffeisen Arena.

Nicht zur Verfügung steht Moses Usor, der am Donnerstag im Spiel gegen Djurgardens IF verletzungsbedingt ausschied. Wie eine Untersuchung am Freitagvormittag ergab, zog sich der Offensivspieler einen Kreuzbandriss im linken Knie zu und wird am Montag von Teamarzt Dr. Rainer Hochgatterer operiert. Der LASK wünscht Moses Usor gute und baldige Besserung und wird ihn auf seinem Weg zurück bestmöglich unterstützen.

"Der Gegner hat ein gutes Momentum, das er auch in Punkte ummünzt"

LASK-Cheftrainer Markus Schopp:

„Austria Klagenfurt ist eine Mannschaft, die in ihrer Entwicklung über die letzten Jahre sehr klar und konsequent ist. Das spricht auch sehr für die Arbeit des Trainers. Der Gegner hat ein gutes Momentum, das er auch in Punkte ummünzt. Es wird eine enorm herausfordernde Aufgabe, aber wir spielen zuhause und wollen das, was wir aus den letzten Spielen mitgenommen haben, noch besser machen.“

Es fehlen: Torhüter Lawal, Andrade, Ljubic, Usor

Sozialprojekt mit backaldrin für die Kinder-Krebs-Hilfe

Gemeinsam mit unserem Leading Partner backaldrin The Kornspitz Company startet der LASK am Sonntag im Rahmen des Spiels gegen Austria Klagenfurt ein Sozialprojekt für schwerkranke Kinder. Künftig kommt bei allen Bundesliga-Heimspielen in der Raiffeisen Arena jeder gespendete Bechereinsatz auf der Schwarz-Weiß Tribüne sowie auf der Familientribüne der Kinderkrebshilfe zugute.

Um die Aktion zu unterstützen, können die Becher in die aufgestellten Boxen geworfen werden. Der durch den Bechereinsatz erzielte Erlös wird zu 100% an die Kinder-Krebs-Hilfe OÖ gespendet.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at