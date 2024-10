Die 9. Runde der ADMIRAL Bundesliga wird am kommenden Wochenende mit einem Kracher abgeschlossen: Vizemeister FC Red Bull Salzburg gastiert in der Merkur Arena in Graz-Liebenau, wo es gegen den Tabellenführer und amtierenden Double-Gewinner SK Puntigamer Sturm Graz geht. Die Partie am Sonntag, den 6. Oktober um 17 Uhr (Ligaportal-LIVETICKER), wird von Schiedsrichter Julian Weinberger geleitet. Beide Teams gingen bisher in der Champions League an beiden Spieltagen leer aus und wollen nun national und vor der Länderspielpause eine Reaktion zeigen.

„Bleibt keine Zeit zum Jammern oder um Entschuldigungen zu suchen"

FC Red Bull Salzburg-Cheftrainer Pepijn Lijnders über das Match beim SK Sturm Graz: „Im Fußball geht alles sehr schnell. Am Dienstag haben wir in der Champions League verloren, am Sonntag geht es schon wieder mit einem Spitzenspiel bei Tabellenführer Sturm Graz weiter. Da bleibt keine Zeit zum Jammern oder um Entschuldigungen zu suchen. Wir müssen uns auf dieses Match wieder bestmöglich und voller Überzeugung vorbereiten, um erfolgreich zu sein und eine Reaktion zu zeigen.“

Mads Bidstrup, beim letzten Duell in Graz-Liebenau Ende März Siegtorschütze: „In den letzten Tagen haben wir das Brest-Spiel aufgearbeitet und versucht, dieses Match aus unseren Köpfen zu bekommen, weil wir alle Kraft für das Duell mit Sturm brauchen. Die Ausgangslage ist bei beiden Klubs ja ähnlich. Ich denke aber, dass beide Teams das aufgearbeitet haben und mit neuer Energie in die Partie gehen werden. Wir wollen alles dafür tun, dass wir vor der Länderspielpause noch einen Sieg holen.“

Personal-Update

Nicht einsatzbereit für dieses Match sind der brasilianische Stürmer Fernando (Oberschenkel), Takumu Kawamura (Knie), der dänische Mittelfeld-Regisseur Maurits Kjaergaard (Sprunggelenk), Stürmer Petar Ratkov (Oberschenkel) und Außenverteidiger Aleksa Terzic (Oberschenkel).

Daouda Guindo steht nach langer Verletzungspause wieder im Mannschaftstraining.

DATEN & FAKTEN

Der FC Red Bull Salzburg duellierte sich seit 2005/06 in der Bundesliga mit dem SK Puntigamer Sturm Graz als Tabellenführer bisher acht Mal . Salzburg gewann drei Mal, Sturm siegte zwei Mal – bei drei Remis (13:7 Tore).

duellierte sich seit 2005/06 in der Bundesliga mit dem SK Puntigamer Sturm Graz als bisher . Salzburg gewann drei Mal, Sturm siegte zwei Mal – bei drei Remis (13:7 Tore). Die Roten Bullen erzielten in den ersten sechs Bundesliga-Spielen 13 Tore , mit 2,2 der zweithöchste Torschnitt (hinter dem WAC mit 2,4).

erzielten in den ersten , mit 2,2 der zweithöchste Torschnitt (hinter dem WAC mit 2,4). Außerdem blieb das Team von Pep Lijnders in der Hälfte seiner Spiele in dieser BL-Saison ohne Gegentor (3 von 6), was sonst nur dem FC Blau-Weiß Linz (4 von 8) gelang.

von in der Hälfte seiner Spiele in dieser BL-Saison (3 von 6), was sonst nur dem FC Blau-Weiß Linz (4 von 8) gelang. Der FC Red Bull Salzburg kassierte diese BL-Spielzeit nur 17 % seiner Gegentore in Hälfte zwei (1 von 6) – Top-Wert, während der SK Sturm 64 % seiner Tore nach der Pause 2 (9 von 14) erzielte.

kassierte diese BL-Spielzeit nur seiner Gegentore in (1 von 6) – Top-Wert, während der seiner Tore nach der Pause 2 (9 von 14) erzielte. Obwohl die Salzburger erst sechs Spiele in dieser Meisterschaft absolviert haben, kam nur Sturm Graz (64) auf mehr hohe Ballgewinne (innerhalb von 40 Metern vor dem gegnerischen Tor) als die Roten Bullen (62).