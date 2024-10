Er stand beim bisher noch sieglosen Aufsteiger GAK 1902 bisher in allen acht ADMIRAL Bundesliga-Spielen der Saison in der Startelf (ebenso in den beiden UNIQA-ÖFB-Cup-Partien), ist absoluter Stammspieler: Der gebürtige Grazer Michael Lang. Der jedoch heute beim Gastspiel der Steirer bei Austria Wien in der Generali Arena (ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER) nicht spielt, ja nicht mal im Kader ist. Doch was ist passiert?

Michael Lang blieb aus disziplinären Gründen zuhause

Wie GAK-Geschäftsführer Boris Hüttenbrenner fehlt der 26-jährige Rechtsverteidiger, der zwei sehenswerte Saisontore und einen Assist für die Rotjacken beisteuerte, aus "disziplinaren Gründen". Man erwarte von allen Spielern Professionalität.

Cheftrainer Gernot Messner nahm bei seiner "Starting-Eleven" gleich fünf personelle Veränderungen gegenüber der vergangenen Runde bei der 0:1-Heimniederlage gegen Austria Klagenfurt vor.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL