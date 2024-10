Nach vier sieglosen Spielen en suite (je zwei Niederlagen und Remis) in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2024/25 gelang dem FK Austria Wien in der Generali Arena rechtzeitig vor der Länderspielpause der ersehnte Dreier, der wohl auch als Befreiungsschlag zu werten ist. Gegen einen wieder Mal tapferen Aufsteiger GAK 1902. Weiterer Wiener Wermutstropfen: Wieder Mal blieben die Veilchen nicht ohne Gegentor. Nachfolgend STATEMENTS aus dem Lager der Wiener Violetten nach dem 2:1-Heimsieg. Von den Grazer Athletikern folgen separat.

Sommer-Neuzugang Nik Prelec blieb zwar auch in seinem neunten Bundesliga-Startelfeinsatz für die Wiener Austria ohne Torerfolg, doch war maßgeblich am Führungstor der Violetten beteiligt durch den herausgeholten Elfmeter gegen Marco Gantschnig. Rechts der Ex-Austrianer Petar Filipovic, der in der Nachspielzeit binnen drei Minuten zwei Mal die gelbe Karte sah und nach der Ampelkarte folglich im brisanten Stadtderby gegen den SK Sturm Graz am Samstag, den 19. Oktober (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) den Rotjacken fehlen wird.

„Das war ein ganz schwer erkämpfter Sieg"

Stephan Helm (Trainer FK Austria Wien) über...

…den 16-jährigen Philipp Maybach: „Er ist ein richtiger Austrianer. Er ist sehr reif für sein Alter und ein aggressiver Spieler, ein richtiger Sechser, genau was wir brauchen. Ich bin nicht überrascht, dass er das ganz staubig gemacht hat.“

…das Spiel: „Das war ein ganz schwer erkämpfter Sieg. Solange es nach Plan gelaufen ist, haben wir das Spiel dominiert. Es ist normal, dass man die Räume nicht immer findet, wenn man einen Fünferblock bespielt. Mit dem 1:1 ist das Spiel sehr zerfahren geworden. Die Mannschaft hat Charakter gezeigt. Die Spiele sind alle knapp und heute haben wir uns das hart erarbeitet. Wir wissen auch, dass wir in vielen Bereichen besser werden wollen. Aber solche Spiele brauchst du auch, um die Basis zur Weiterentwicklung zu legen.“

…ob die Austria sich an das Niveau der Gegner anpasse: „Das Spiel hat genauso ausgeschaut, wie ich es erwartet habe. Das heißt, wir haben dominiert. Wir haben gesehen, wie schwierig das ist. Der Unterschied von Salzburg zu uns ist vergleichbar mit unserem Unterschied zum GAK. Alle Spiele vom GAK waren knapp. Das ist keine Plattitüde. Der GAK hat es jedem Gegner schwer gemacht. Wir müssen realistisch sein. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, aber wir brauchen uns nicht entschuldigen, dass wir eine charakterlich starke Leistung gebracht haben.“

„Wenn der Gegner mit dem Mut der Verzweiflung unsere Spieler foult, müssen wir trotzdem beim Plan bleiben"

…die Ligapause: „Wir können mit positiver Energie in die Pause gehen. Wir kommen hoffentlich einen Schritt weiter aus der Pause raus. Wenn der Gegner mit dem Mut der Verzweiflung unsere Spieler foult, müssen wir trotzdem beim Plan bleiben. Das ist alles Teil von der Entwicklung. Die Punkte auf dem Weg dahin sind stark nötig.“

…Verletzungsupdates zu den Langzeitverletzten Ziad El Sheiwi und Florian Wustinger: „Florian Wustinger ist seit zwei Wochen wieder voll ins Training integriert. Man sieht, was er für eine Klasse hat und der Mannschaft geben kann. In der Länderspielpause wird er die ersten Minuten bei uns sammeln. Bei Ziad El Sheiwi geht es in eine ähnliche Richtung. Ich sehe ihn täglich am Platz arbeiten, aber er ist drei bis vier Wochen hinter Florian Wustinger. Ungefähr in der Zeitspanne kann man ihn wieder einsetzen.“

„Im Endeffekt war das ein hochverdienter Sieg"

Manfred Fischer (Kapitän FK Austria Wien) über...

…die Gefühle nach dem Sieg: „Es tut extrem gut. Wir haben das sehr gut gemacht. Wir müssen hinten genauer bleiben, aber haben in der ersten Halbzeit keine Chance zugelassen. Wir sind verdient in Führung gegangen. Wir haben zwar ein bisschen den Faden am Ende verloren, aber im Endeffekt war das ein hochverdienter Sieg.“

…die Spielkontrolle: „Von außen schaut es anders aus. Ich habe es so wahrgenommen, dass wir alles im Griff hatten. Wir hatten gute Strafraumszenen. Wir waren immer gefährlich und hatten es im Griff. Mich ärgert nur das Gegentor, weil wir es dadurch unnötig spannend gemacht haben. Ich bin zufrieden mit der Leistung der Mannschaft.“

Blieb zum zweiten Mal in dieser ADMIRAL Bundesliga-Saison cool vom Punkt und verwertete den Foulelfmeter sicher zur 1:0-Führung: Dominik Fitz.

„Es zieht sich über die letzten Wochen, dass wir uns das Leben immer selber schwer machen"

Dominik Fitz (Torschütze und Assistgeber FK Austria Wien) über...

…die Schwierigkeiten im Spiel: „Es zieht sich über die letzten Wochen, dass wir uns das Leben immer selber schwer machen. Wir kriegen zu einfache Tore und schaffen es nie, mal zwei Tore Vorsprung zu haben. Aber wir haben das Spiel heute über weite Strecken unter Kontrolle gehabt. Ich glaube, wir haben verdient gewonnen.“

…die Flanke zum 2:1: „Ich habe gar nicht gesehen, was da passiert ist. Der Ball wurde ein bisschen verlängert und dann vom Gegenspieler ins Tor abgefälscht. Die Flanke war nicht schlecht in Richtung Tor.“

…die Länderspielpause: „Es tut der Mannschaft für den Kopf extrem gut. Wir müssen die Akkus wieder aufladen und in zwei Wochen wieder voll durchstarten.“

SPIELFILM und AUFTSTELLUNGEN im Ligaportal-LIVETICKER

Siehe auch SPIELBERICHT:

FK Austria Wien bezwingt GAK 1902 im "Spiel der Eigentore"

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: Josef Parak